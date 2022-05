25 de ani de la înființarea Școlii Naționale de Administrație Penitenciară Târgu Ocna Acum 25 de ani, prin Ordinul ministrului justiției, nr. 1003/C din 18.06.1997, lua ființa Școala Naționala de Administrație Penitenciara Targu Ocna, instituție de invațamant militar, devenita emblematica pentru sistemul penitenciar romanesc, care a oferit multor generații de ofițeri și agenți de poliție penitenciara șansa sa se formeze aici ca oameni și ca profesioniști de cel […] Articolul 25 de ani de la inființarea Școlii Naționale de Administrație Penitenciara Targu Ocna apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

