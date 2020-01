Stiri pe aceeasi tema

- Inegalitațile din lume sunt frapante, iar aportul financiar adus de munca neplatita a femeilor este de trei ori mai mare decat cel al industriei tehnologice, arata un raport al organizației caritabile Oxfam, dat publicitații luni, inainte de reuniunea liderilor politici și economici de la Davos, potrivit…

- Oxfam: Cei peste 2.000 de miliardari ai lumii dețin mai mulți bani decat 60% din populatia mondiala. Femeile, cele mai expuse inegalitaților Cei 2.153 de miliardari de pe glob au in prezent mai multi bani decat 60% din populatia mondiala, a denuntat luni ONG-ul Oxfam, acuzand o concentrare a averilor…

- World Economic Forum a lansat Global Risks Report 2020, o publicație realizata cu sprijinul Marsh & McLennan Companies și Zurich Insurance Group. Raportul avertizeaza ca tulburarile geopolitice afecteaza capacitatea de a face fața riscurilor majore cu care ne confruntam la nivel global. Pentru prima…

- Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Steve Mnuchin, va conduce un grup de oficiali americani care vor participa la Forumul economic mondial din Davos, Elveția, din cursul acestei luni, potrivit unui comunicat al Casei Albe, anunța Reuters.Alaturi de Mnuchin vor participa mai mulți oficiali,…

- Președintele SUA, Donald Trump, intenționeaza sa participe la ediția din 2020 a Forumului economic de la Davos, programat pentru luna ianuarie, susține site-ului agenției Reuters, care citeaza o sursa familiara cu planul, potrivit Mediafax.Trump a fost nevoit sa-și anuleze planul de a participa…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a denuntat vineri intr-un raport "multiplele incalcari ale drepturilor omului" comise de politie in timpul manifestatiilor din Chile, abuzuri despre care guvernul chilian spune ca le "regreta", subliniind in acelasi timp "contextul" de violenta in care au fost comise,…

- Tușul de ochi sau eyeliner-ul a fost utilizat pentru prima data in Egiptul Antic și Mesopotamia, ca element decorativ in forma unor linii negre pe pleoapele superioare. Existența tușului de ochi dateaza inca din Epoca de Bronz și evolueaza in Orientul Mijlociu, in India și Egipt.

- Uleiul din semințe de susan a fost descoperit inca din Antichitate de civilizațiile din India, China, Egipt și Orientul Mijlociu, fiind unul dintre cele mai vechi uleiuri din istoria omenirii. Este folosit in scop medical și culinar de 5.000 de ani și reprezinta unul dintre ingredientele cele generoase…