- Cu binecuvantarea Inalt-preasfintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, in perioada ianuarie – mai 2020, se desfasoara in Eparhia noastra Concursul National Catehetic „Iubirea lui Hristos in familia mea”. In cadrul acestui proiect sunt implicate 55 de parohii din Eparhia noastra, cu participarea…

- Preoții au sfințit viile la finalul saptamanii trecute, in comuna gorjeana Balanești. A avut loc cea de-a șaptea ediție a Festivalului Botezul Viilor, Balanești 2020. An de an, de Sfantul Trifon, preoții se aduna pe Dealul Balaneștilor, langa municipiul Targu Jiu, unde oficiaza o slujba speciala pentru…

- Sub presedintia Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, membrii Adunarii eparhiale a Arhiepiscopiei Targovistei sau intrunit joi, 23 ianuarie 2020, in sedinta anuala de lucru, la Resedinta Eparhiala. Lucrarile acesteia au fost precedate de intrunirea Consiliului Eparhial si de…

- La Centru Eparhial al Arhiepiscopiei Targovistei, s-a intrunit marti, 21 ianuarie 2020, sub presedintia Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, Adunarea Generala anuala a ...

- Vin si explicatiile pentru lipsa slujbei crestine pentru Cristina Topescu. Decizia familiei de a o incinera pe Cristina contravine cutumelor Bisericii Ortodoxe Romane. Sfantul Sinod este categoric in aceasta privinta: este o practica necrestina care atrage dupa sine refuzul preotilor de a savarsi orice…

- Traditia se pastreaza si in preajma sarbatorilor de iarna, la Centrul Social Crestin al Arhiepiscopiei Targovistei, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, 30 de copii si tineri de la Centrul rezidential de tip familial „Sf. Ier. Nicolae” al Centrului Social…

- Sfantul Spiridon a trai 78 de ani in insula Cipru, acesta a murit pe data de 12 decembrie 348, scrie a1.ro. Despre acesta se cunoaște ca pe vremea imparatului Constatin cel Mare, Spiridon a fost pastor de oi și a ramas vaduv de tanar. Acest trist eveniment l-a determinat sa se calugareasca, ulterior…