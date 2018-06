2018 VW Amarok cu motor 3.0 TDI: ce pret are noul pick-up in Romania si ce ofera?

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt din nou la coada Europei in privința puterii de cumparare. Nici la capitolul Produsului Intern Brut pe cap de locuitor nu stam mai bine. Romania are al treilea cel mai scazut nivel din Uniunea...

- Producatorul roman de ceasuri din lemn, Noah Watches, vrea sa isi dubleze cifra de afaceri in 2018 si sa acceseze mai multe piete internationale. Dupa consolidarea afacerii pe piata locala in ultimele 12 luni, compania pregateste lansarea versiunii hibride a primului ceas inteligent din portofoliul…

- Romania se situeaza mult sub media UE in ceea ce priveste utilizatorii de internet, insa se fac progrese, astfel ca tot mai multi romani isi imbunatatesc abilitatile digitale. Doar 61% dintre romani folosesc internetul in mod regulat, spre deosebire de...

- Centenarul Marii Uniri va fi sarbatorit in perioada 15-17 mai, la Tel Aviv, Israel. Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi" pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni in parteneriat cu Uniunea Evreilor Originari din Romania (AMIR) va organiza…

- Dupa trei ani de declin consecutiv, remitentele trimise catre Europa si Asia Centrala (ECA) au crescut cu 20,9% anul trecut, cele mai mari transferuri de bani in regiune fiind catre Rusia (opt miliarde de dolari), Ucraina (7,9 miliarde de dolari) si Romania (4,9 miliarde de dolari), potrivit unui raport…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a crescut in primele trei luni ale anului cu 28,5%, la 28.643 unitati, in timp ce in cazul masinilor second-hand s-a inregistrat o scadere de 5,8%, la 120.641 unitati, potrivit datelor ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. …

- Nerespectarea graficului de crestere a contributiilor la pensiile administrate privat a dus la o acumulare mai mica cu 12,9% in conturile romanilor in ultimii zece ani, impactul la nivelul Pilonulului II fiind de 1,1 miliarde de euro, potrivit prezentarii sustinute marti de Asociatia pentru Pensiile…

- Trebuie sa privim adevarul in fața, spune Dragoș Neacșu, unul dintre cei mai respectați administrator de fonduri din Romania, care a condus un proiect de cercetare sociologica al Asociatiei Administratorilor de Fonduri din Romania (AAF), in colaborare cu Institutul de Studii Financiare (ISF), care arata…