20 numere norocoase pe care să le joci la loto 6 din 49 la extragerile de sărbători 10 numere norocoase pe care sa le joci la loto 6 din 49 la extragerile de sarbatori. Mulți iși doresc sa caștige premiul cel mare la Loto 6 din 49, iar extragerile de sarbatorii cresc șansele de caștig. Unele numere au fost caștigate in repetate randuri la Loto 6/49, iar astrologii spun ca și zodia conteaza atunci cand este vorba de noroc. 20 numere norocoase pe care sa le joci la loto 6 din 49 la extragerile de sarbatori Spre exemplu, anii trecuți, pentru zodia Balanța numerele norocoase erau, potrivit astrologilor, 2, 8, 12, 25 sau 31. Totodata, numere pe care astrologii le incurajau pe balanțe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

