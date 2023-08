20 de ținute street style la Copenhagen Fashion Week 2024 20 de ținute street style la Copenhagen Fashion Week 2024 In aceasta perioada a anului are loc Copenhagen Fashion Week. Acel eveniment mult așteptat in cadrul caruia marile case de moda iși lanseaza colecțiile pentru primavara 2024. Ca de fiecare data, evenimentul a atras interesul stiliștilor și influencerilor din sfera fashiin. Așa se face ca strazile orașului sunt impanzite zilele acestea de oameni cool in ținute vestimentare care mai de care mai interesante! Iata aici cum s-au imbracat aceștia in zilele ploioase! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 The post 20 de ținute street… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

