Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Mondiala a Zonelor Umede (care se celebreaza in 2 februarie) Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Timiș duce elevi la Muzeul Satului Banațean pentru a le arata lacul (balta) din acest perimetru. Specialiști din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș și Palatului Copiilor Timișoara…

- Moldovagaz iși va extinde rețeaua stațiilor de alimentare cu gaze naturale comprimate din țara, urmand sa lanseze construcția unor stații pilot pentru parcul de autobuze și autospeciale din Chișinau.

- Vizita vine in urma reclamatiilor cetatenilor privind taierile de abori din Padurea Baneasa si a controalelor dispuse. Costel Alexe declara, luni seara, la Digi 24, ca nu crede ca padurile din jurul oraselor "dispar peste noapte". "Nu cred ca din pacate in Romania padurile fie din jurul oraselor, fie…

- Subdiviziunile Primariei Chișinau continua lupta impotriva gheretelor, intr-un efort de a evacua toate unitațile de comerț stradal, in care se comercializeaza țigari, din centrul istoric al orașului Chișinau, dar și a celor amplasate pe strazile principale ale orașului.

- Subsolul unei cladiri situate in parcul Valea Morilor din Capitala a fost cuprins de flacari, in aceasta dimineața. Cand au ajuns la fața locului, pompierii au descoperit in incapere cadavrul unui barbat.

- Guvernul de la Chișinau condus de Maia Sandu risca sa cada în trei zile. Socialiștii au înaintat, vineri, moțiunea de cenzura dupa ce Executivul și-a angajat raspunderea pentru modificarea Legii Procuraturii, relateaza presa din Republica Moldova.

- (UPDATE 09:17) Potrivit Politiei, ofițerii INI in comun cu procurorii PCCOCS efectueaza percheziții pe mai multe adrese din Chișinau. Acțiunile au loc in dosarul cu privire la achizitioarea a celor 31 de autobuze ISUZU de catre Parcul Urban de Autobuze din municipiul Chisinau.