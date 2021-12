19 indieni și o călăuză, prinși pe marginea drumului de polițiștii de frontieră Polițiștii de frontiera de la sectorul Cruceni au reușit, ieri, capturarea unui nou grup de migranți. In jurul orei 15.00, au observat, pe marginea drumului care face legatura intre localitațile Iohanisfeld și Otelec, un autoturism care stationa si in care se urcau mai multi barbați. Agenții au blocat mașina in care erau deja patru persoane, […] Articolul 19 indieni și o calauza, prinși pe marginea drumului de polițiștii de frontiera a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

