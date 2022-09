Stiri pe aceeasi tema

- 42 de persoane s-au infectat cu virusul West Nile din iunie pana acum, anunța Institutul National de Sanatate Publica. Patru au murit. Au fost: 20 de cazuri in București, cate unul in Botoșani, Brașov, Giurgiu, Olt și Sibiu, cate 2 cazuri in Braila și Dambovița, cate 3 in Constanța, Galați și Iași,4…

- Meteorologii au emis vineri o avertizare Cod galben de canicula valabila pana duminica in 29 de județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Maramureș, Satu Mare, Salaj, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Valcea, Dolj, Argeș, Olt, Dambovița, Teleorman, Prahova, Giurgiu, Ilfov,…

- 16 județe din sudul țarii sunt duminica sub avertizare Cod portocaliu de canicula, cu maxime ce pot ajunge la 41 de grade. Sunt sub avertizare Cod portocaliu județele Mehedinți, Gorj, Dolj, Valcea, Olt, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Dambovița, Prahova, Ilfov, Buzau, Braila, Ialomița, Calarași și Constanța,…

- Duminica cu mult soare, dar și cu vijelii. Sunt sub avertizare Cod portocaliu județele Mehedinți, Gorj, Dolj, Valcea, Olt, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Dambovița, Prahova, Ilfov, Buzau, Braila, Ialomița, Calarași și Constanța. Alte judete, printre care si caras Severin sunt sub Cod Galben. In aceste zone,…

- Codul portocaliu intra in vigoare, duminica dimineața, și este valabil pana in aceasta zone. 16 județe situate in partea de sud a țarii se afla sub avertizare de tip cod portocaliu, iar temperaturile se vor situa in jurul a 40 de grade Celsius. Meteorologii au anunțat ca azi sunt așteptate și vijelii.…

- Road traffic for vehicles with a maximum authorized total mass exceeding 7.5 tons, will be restricted on Sunday, between 10:00 and 20:00, on national roads, in several counties. Teleorman, Dambovita, Arges, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Olt, Dolj, Mehedinti, Gorj, Valcea, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi…

- Politistii si procurorii Capitalei pun in aplicare, joi, 48 de mandate de perchezitie domiciliara, 80 de mandate de aducere si 32 de ordonante de ridicare inscrisuri la adrese din Bucuresti si judetele Ilfov, Teleorman, Constanta, Tulcea, Olt, Prahova, Dambovita, Sibiu, Brasov, Valcea, Vrancea si Gorj,…