Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Iasi au efectuat 10 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Iasi si comunei Barnova, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de proxenetism si talharie. In urma perchezitiilor, 16 persoane au fost conduse la audieri, iar in baza probatoriuluiadministrat in cauza, 3 barbati au fost retinuti de politisti pentru 24 de ore, fiind introdusi in Arestul I.P.J. Iasi. La data de 19 aprilie a.c., cei trei barbati au fost prezentati, cu propuneri legale, Parchetului de pe langa Judecatoria…