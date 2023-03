15.000 de euro mită pentru două permise de conducere. Un polițist din București, reținut de DNA Un polițist din București a fost reținut de procurorii DNA, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea 10.000 de euro. Banii, spun procurorii, reprezentanu doar o prima tranșa din mita ceruta de agent in schimbul obținerii, in mod fraudulos, a doua permise de conducere. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de […] The post 15.000 de euro mita pentru doua permise de conducere. Un polițist din București, reținut de DNA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

