Stiri pe aceeasi tema

- Pâna la 150 de oameni ar fi murit în nordul Indiei dupa ce un ghețar din Himalaya s-a desprins și s-a izbit de un baraj duminica dimineața, satele din aval fiind evacuate, transmite Reuters. ”Numarul exact nu a fost pâna acum confirmat, dar ne temem ca 100-150 de oameni…

- Pana la 150 de persoane ar fi murit dupa ce bucați desprinse dintr-un ghetar din Himalaya s-au prabusit duminica dimineața intr-un lac de acumulare din nordul Indiei, iar viitura formata a cauzat inundații masive, a avariat o centrala electrica și a dus la evacuarea satelor din

- Pana la 150 de persoane ar fi murit dupa ce bucați desprinse dintr-un ghetar din Himalaya s-au prabusit duminica dimineața intr-un lac de acumulare din nordul Indiei, iar viitura formata a cauzat inundații masive, a avariat o centrala electrica și a dus la evacuarea satelor din aval.

- O parte dintr-un ghețar din Himalaya s-a spart și s-a prabușit intr-un baraj, duminica. Autoritațile din India se tem ca numarul victimelor ar putea ajunge la 150 de persoane. Inudațiile aparute in urma prabușirii au dus la evacuarea satelor din aval, transmite Reuters.

- Autoritatile din India se tem ca pana la 150 de persoane ar fi murit dupa ce un ghetar din Himalaya s-a fragmentat si s-a prabusit intr-un lac de acumulare duminica dimineata, iar viitura formata in urma acestui incident a determinat evacuarea satelor din aval, informeaza Reuters potrivit Agerpres.…

- Cinci persoane au murit vineri dimineata in Cuba in accidentul unui elicopter militar intre provincia Holguin si Guantanamo, in estul insulei, a anuntat Ministerul Fortelor Armate de la Havana, citat de AFP si EFE. Elicopterul "s-a prabusit pe un deal", iar "cele cinci persoane aflate la bord…

- Tragedie in India, la o ceremonie de incinerare. 25 de persoane, membri ai unei familii și rude ale acestora au murit, dupa ce acoperișul unui crematoriu din orașul Muradnagar s-a prabușit. Alti 15 oameni au fost raniți și spitalizați.

- Coasta de sud a Indiei a fost lovita de ciclonul Nivar, care a provocat inundatii severe si a lasat mai multe localitati fara curent electric. Cel puțin cinci oameni au murit in urma urgiei, iar traficul rutier, feroviar și aerian a fost perturbat.