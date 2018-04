Stiri pe aceeasi tema

- Daca nu ai prins promotiile Early Bird si Xmas Special, mai ai o ultima sansa. AFTERHILLS incepepromotia online Spring Sale, in care iti poti lua FULL FESTIVAL PASS la pretul de 330 RON. In plus, acum poti alege plata in 2, 3 sau 4 rate – fara dobanda si fara taxe suplimentare. Promotia estevalabila…

- Un nou headliner confirmat la AFTERHILLS 2018 #dreamers: ABOVE & BEYOND, cel mai așteptat nume in comunitatea fanilor de muzica trance din Romania. Tot la AFTERHILLS vor veni Ben Klock, Len Faki, Andrew Rayel, Double Pleasure, Steve Lawler, Eats Everything, Ellen Alien, Monika Kruse, Rick Roblinski,…

- Knight Frank a lansat The Wealth Report, cel mai prestigios studiu asupra averilor private globale. Editia a 12-a a raportului prezinta o perspectiva asupra proprietatilor de lux si a bogatiei.

- EXATLON ROMANIA a avut rezultate surpriza duminica. Prima proba dintre Faimoși și Razboinici a fost caștigata de FAIMOȘI cu scorul de 10-4. Punctul decisiv a fost adus de Anca Surdu.Cea de-a doua proba a zilei a fost caștigata tot de Faimoși care primesc ca premiu cate o pizza Calzone. Punctul decisiv…

- Futsal FINAL… Editia a saptea a celui mai puternic turneu de fotbal in sala, “Winter Cup”, isi desemneaza castigatorii la turneul Open. De vineri pana duminica, in Sala Polivalenta din Vaslui, va avea loc un adevarat maraton fotbalistic. Se cunosc cele 16 echipe participante in faza a III-a a turneului…

- Pregatirile pentru ediția din acest an a Festivalului Marțișor sunt pe ultima suta de metri. Ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Monica Babuc, a declarat in exclusivitate pentru Sputnik Moldova de ce fel de surprize vor avea parte spectatorii.

- Dinamo și FCSB vor juca duminica, de la ora 20:45, in derby-ul Ligii 1. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Ediția de azi a Gazetei Sporturilor dezvaluie ca pentru meciul cu FCSB, Vasile Miriuța, antrenorul lui Dinamo, pregatește trei schimbari…

- In data de 3 februarie 2018, in cadrul Liceului Pedagogic „Spiru Haret“ din Buzau, a avut loc Simpozionul Regional „Scoala – furnizor de calitate in educatie“, editia a VIII - a, in colaborare cu ISJ Buzau. Coordonatorul principal al simpozionului este doamna Serenella Dinu, profesor al acestui liceu…