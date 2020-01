Stiri pe aceeasi tema

- In afara de Filat, cel putin inca trei persoane au utilizat instrument compensatoriu si au fost eliberati conditionat inainte de termen. Despre aceasta a declarat ministrul Justitiei Fadei Nagacevschi, in cadrul emisiunii "Tema zilei" de la Canal 2.

- Cel puțin cinci persoane, dintre care trei salvatori care interveneau cu un elicopter pentru ajutorarea sinistraților au decedat in urma inundațiilor puternice și ploilor torențiale produse in regiunea de sud-est a Franței. The post Inundații catastrofale in Europa: cel puțin cinci oameni au murit appeared…

- Dan Nistor (31 de ani, mijlocaș ofensiv) a avut un mesaj de transmis fanilor dinamoviști, dupa victoria „cainilor” cu Poli Iași, scor 1-0. Vezi AICI programul etapei #18 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat „Ma bucur ca am reușit sa-mi ajut echipa. N-a fost un joc foarte reușit din partea noastra.…

- Patru din cinci copii cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani nu fac suficiente exerciții fizice, arata un prim studiu, la nivel mondial, realizat de Organizația Mondiala a Sanatații, citat de BBC News. Inactivitatea afecteaza starea generala de sanatate a copiilor, atât la nivelul…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca, pe termen scurt, o fuziune a partidului cu PLUS este putin probabila, obiectivul fiind intarirea Aliantei USR PLUS in perspectiva alegerilor locale potrivit Agerpres. "Vom avea vineri o intalnire a Birourilor reunite in care vom stabili pasii…

