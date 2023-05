141 de șanse de angajare prin bursa generală a locurilor de muncă REȘIȚA – Evenimentul programat anul acesta pe data de 12 mai a reușit deja sa adune oferte destul de variate, disponibile la angajatorii carașeni, pornind de la munca necalificata, pana la locurile destinate persoanelor cu studii superioare, care, deocamdata, se adreseaza in exclusivitate inginerilor! Evenimentul se va derula incepand cu ora 9, in cafeneaua din centrul universitar reșițean, iar participarea este gratuita atat pentru angajatori, cat și pentru cei interesați de un loc de munca. Pana la aceasta data au fost identificate 141 de locuri de munca vacante ce vor fi disponibile la bursa,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

