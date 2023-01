Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 14 persoane, dintre care zece gardieni, au murit duminica intr-un atac armat asupra unei inchisori din Ciudad Juarez, la granita cu Statele Unite, in timpul caruia au evadat cel putin 24 de detinuti, informeaza AFP.

- Accidentul mortal a avut loc vineri pe o sosea din statul Nayarit din vestul tarii, au anuntat autoritatile, potrivit AFP, citeaza Agerpres. Victimele sunt turiști care se intorceau din vacanța. „Pana in acest moment se inregistreaza 15 morti”, printre care si doi minori, si zece raniti, a precizat…

- Alte doua decese asociate furtunii de iarna care a inghetat mare parte din Statele Unite in perioada Craciunului au fost inregistrate joi, ridicand bilantul acestui viscol istoric la cel putin 61 de morti, au anuntat autoritatile, transmite AFP.

- Aproximativ 1.500 de persoane au traversat Rio Grande, in timpul nopții, dinspre Mexic spre El Paso, Texas, pe fondul creșterii numarului de migranți care sosesc in zona inainte de expirarea unui ordin din perioada pandemiei care ii blocheaza la granița dintre SUA și Mexic. Unii dintre migranți veaua…

- Cupa Mondiala 2022 schimba perspectiva americanilor asupra fotbalului, a declarat vineri capitanul nationalei Statelor Unite, Tyler Adams, a carui tara va fi una din gazdele viitoarei editii a competitiei, in 2026, alaturi de Mexic si Canada. scrie AFP. Cu o zi inaintea meciului SUA - Olanda, din optimile…

- Un an de guvernare PNL-PSD. Implinirea unui an de la instalarea guvernului PNL-PSD ii ofera primului ministru Nicolae Ciuca prilejul de a-si arata optimismul si increderea ca guvernul condus de el a oferit tarii stabilitatea politica necesara pentru traversarea acestei crize multiple. In aceste zile…

- Din 1930 si pana in 2022 s-au disputat 21 de editii ale Cupei Mondiale la fotbal. In 1930, prima Cupa Mondiala s-a disputat in Uruguay, iar golgeter a fost argentinianul Guillermo Stabile, care a reusit sa marcheze 8 goluri. Finala competitiei s-a jucat intre Uruguay si Argentina, iar Uruguay s-a impus…

- Evgheni Prigojin, fondatorul grupului paramilitar Wagner, cunoscut sub porecla „Bucatarul lui Putin”, susține intr-o declarație pe o rețea sociala din Rusia, ca „am intervenit, intervenim și vom interveni” in alegerile din Statele Unite.