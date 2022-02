Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani Vasile Marian Gitlan si Darius Lucian Serban s-au clasat, miercuri, pe locul 14 in proba masculina de dublu sanie din cadrul Jocurilor Olimpice de la Beijing. Cei doi au terminat la 3 secunde și 383/1000 de caștigatorii medaliilor de aur, germanii Tobias Wendl si Tobias Arlt. Este cel…

- In Europa sunt din ce in ce mai multe cazuri de flurona, infectare simultana cu gripa si SARS CoV 2. Laboratoarele din Ungaria au depistat combinatia virala la doi tineri, in timp ce Croatia a anuntat primul caz. Si regiunea spaniola Catalonia a confirmat ieri mai multe cazuri de flurona. Medicii spun…

- Duminica, 26 decembrie, in Erste Liga de hochei pe gheața s-a disputat un singur meci, intre echipe din Ungaria. DEAC Debrecen (FOTO, in negru) a cedat, pe propriul patinoar, in fața gruparii UTE Budapest cu 5-6 dupa prelungiri. In fruntea clasamentului se afla Sport Club Csikszereda (cu 59 de puncte),…

- Cei trei sportivi de la CS Navodari care au participat la Campionatul European din orasul Zalaegerszeg (Ungaria) au avut evolutii remarcabile, reusind sa cucereasca noua medalii, fiecare concurand la cate trei probe - box, K1 si Light Contact. Cei trei sportivi sunt Fabian Jipeanu, care si-a adjudecat…

- In concursul de la Bacau, ”Cupa de Iarna” și Memorialul ”Maria Hagima și Costel Sava”, desfașurat in acest week-end, in care Andreea Lungu și Marius Vasile au obținut primele lor medalii pentru noul lor club, CSM Brașov, la startul intrecerilor s-au aliniat și mai mulți sportivi de la CSS ”Constantin…

- Mai multe penitenciare din țara au ajuns din nou sa fie supraaglomerate. Așa se intampla și cu penitenciarul din Botoșani, intrucat unitatea de detenție a dezafectat doua pavilioane in vederea construirii unui nou centru de detenție cu 320 de locuri și a unui centru multifuncțional pentru activitați…

- Campionatul National Individual de seniori s-a desfasurat la Resita, unde sportivii nostri au reusit sa urce de sase ori pe podium. Au participat 199 sportivi de la 27 de cluburi din tara.Astfel Szep Zoltan s-a clasat pe locul II la 92 kg, Biro Krisztian (dubla legitimatie cu CSS) locul II la 79 kg,…

- 39 de echipe au fost inscrise in a doua competiție ca valoare din intrecerile continentale, EHF European League. CS Minaur a intrat direct in faza grupelor, alaturi de alte trei echipe: Masonmagyarovari KC (Ungaria), Lada Togliatti (Rusia) și Viborg HK (Danemarca). Jocurile din faza grupelor vor avea…