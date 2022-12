12.12.2022. Semnificația spirituală a PORTALULUI 12.12. Meditație specială pentru această zi Pasionații de numerologie știu cat de importanta este ziua de 12 decembrie. 12 este un numar foarte puternic in numerologie. El reprezinta intregul, completul. Sunt 12 luni in an, sunt 12 semne zodiacale. Ajungem la finalul unui ciclu de 12 și o luam de la capat. Așadar, suntem in 12-a zi, din a 12-a luna a anului. Ceea ce face ca energia zilei sa devina și mai puternica. Portalul 12.12 numerologie 12.12 este un portal care deschide starea de conștienta. 12.12 are o vibrație puternica, ce ne impinge sa evoluam. Aceasta data este o combinație intre puternica cifra 1, numarul independenței și al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

