1.000 de vehicule, blocate pe o autostradă din Japonia în urma ninsorilor abundente Circa 1.000 de vehicule erau vineri in continuare blocate pe o autostrada din Japonia din cauza caderilor masive de zapada inregistrate in prefectura Niigata, la nord de Tokyo, in ciuda eforturilor depuse de lucratorii care si-au petrecut noaptea incercand sa indeparteze zapada, informeaza DPA. Cel putin trei persoane au fost transportate la spital dupa ce li s-a facut rau, a anuntat postul de televiziune nipon NHK. Desi oficiali din partea East Nippon Expressway, compania care administreaza autostrada Kan-Etsu, declarasera vineri dimineata ca mai sunt blocate doar 68 de vehicule, acestia au aflat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

