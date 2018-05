“100 – Povesti nemuritoare ale fotbalului romanesc”

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul constanțean Ștefan Mihu a prezentat ieri, în ședința Senatului, o declarație despre alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal prin care a astras atenția asupra circumstanțelor și mijloacelor prin care au avut loc aceste alegeri. „Recent, au aparut în…

- Ion Craciunescu si Rares Bogdan au amenintat ca paraseasc Romania, daca Burleanu castiga un nou mandat. Amandoi au ramas insa tara, dupa votul de miercuri. In schimb, mai mult curaj si decenta a avut o formatie din ligile inferioare.

- "Ma asteptam poate la mai mult, dar ma simt implinit pentru ca am oferit o alternativa fotbalului romanesc si as fi regretat daca nu as fi facut acest pas. Adunarea Generala a decis in acest fel, eu sper ca ei sa dezvolte fotbalul romanesc, sa faca performanta si cred ca suporterii vor fi foarte atenti…

- Ionuț Lupescu, vazut de mulți drept principalul favorit al alegerilor de la Federație, e invitat in aceasta seara la emisiunea "Sinteza Zilei", moderata de Mihai Gadea la Antena 3. Pe langa Lupescu, in studio se afla Mircea Lucescu, Dorinel Munteanu, Florin Raducioiu și Ioan Andone. Mircea Lucescu:"Mi-am…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, ca singurul candidat la presedintia FRF cu care a discutat a fost Ionut Lupescu, la solicitarea acestuia, si l-a asigurat pe fostul international de toata sustinerea sa daca va castiga alegerile.Intrebat…

- Selectionerul echipei nationale a Turciei, Mircea Lucescu, a transmis, luni, un mesaj video de sustinere a candidaturii lui Ionut Lupescu la presedintia Federatiei Romane de Fotbal in care declarat ca fotbalul romanesc are nevoie de experienta in administratia UEFA a fostului mijlocas. …

- Fostul internațional Ionuț Lupescu, 49 ani, iși lanseaza azi oficial candidatura la șefia FRF, la hotelul "Marriott". El detaliaza o parte din programul cu care vrea sa il detroneze pe Burleanu și anticipeaza lupte murdare de culise din partea actualului președinte. Alegerile vor avea loc pe 18 aprilie.…

- Danuț Lupu nu-l susține pe Ionuț Lupescu la alegerile de la FRF. ”Eu nu ma vand”. Cu ce il face praf. In plin entuziasm declanșat de faptul ca Ionuț Lupescu (49 de ani) și-a anunțat candidatura la șefia FRF, dintre foștii sai colegi de la Dinamo și de la echipa naționala exista și voci contrare. Una dintre…