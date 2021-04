10 Site-uri auto bune din Germania de unde îți poți cumpăra mașini second hand Daca nu ai avut prea mult noroc in Romania in ceea ce privește prețul mașinii dorite, poate vei gasi ceva mai pe placul tau pe site-urile auto din Germania. De obicei, prețurile la autoturismele din Germania sunt mult mai ieftine decat in Romania, iar mașinile nu sunt atat de uzate, deci sunt șanse mari ca mașina visurilor tale sa fie la doar un click distanța. Afla chiar acum care sunt cele zece site-uri din Germania de unde iți poți cumpara mașini second hand. Site-uri auto bune din Germania de unde iți poți cumpara mașini second hand Mobile.de este cu siguranța un site de care ai mai auzit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca pare extrem de ciudat, se poate face paine și din insecte. Prima paine din faina de greier din Romania s-a facut la Iași, iar oamenii care au gustat din ea spun ca este foarte bine. Painea din insecte, in curand la vanzare Inca nu va fi disponibila pentru comerț, insa painea din […] The…

- Ministerul Apararii Naționale a semnat un acord de tip "Guvern la Guvern" cu Statele Unite ale Americii, privind achiziția unui sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinava, in valoare estimata de 286 de milioane de dolari. Acordul face parte din programul de inzestrare „Sistem de instalații…

- Turcii de la Bozankaya au inceput in aceste zile testarea noilor tramvaie care vor circula in Timișoara. Verificarile vor avea loc in unitați specializate din Germania, Cehia, Spania și Turcia, iar ultimul test se va face in Timișoara. Primaria Timișoara va achiziționa 21 de tramvaie noi, in baza unui…

- Dacia a deschis pe 20 martie precomenzile online pentru versiunea „Comfort Plus" a primului sau model electric. Aceasta va fi disponibila la pretul de 18.100 euro (TVA inclus). Livrarile sunt programate pentru luna septembrie. Ulterior vor fi deschise precomenzile pentru versiunea de echipare „Comfort",…

- In urma cu cateva saptamani, Audi a publicat primele informații și imagini cu noul e-tron GT, primul model 100% electric al constructorului din Ingolstadt care va fi asamblat in Germania. Cele doua variante ale supercar-ului electric au primit acum și prețurile pentru piața din Romania. In cazul lui…

- Moda sustenabila in Romania este azi o aspirație. Exista o tendința din ce in ce mai mare de a cumpara din magazine second-hand și romanii au inceput sa puna mai mult preț pe materialele de calitate, a declarat, pentru Wall-Street.ro, Ecaterina...

- Companiile din Romania producatoare de maști de protecție exporta in țari precum Germania sau Franța, dar de la statul roman nu a primit nicio comanda. Statul roman prefera sa importe maștile de care are nevoie, a declarat președintele Federației Patronale din Industria Ușoara (FEPAIUS), Mihai Pasculescu.…