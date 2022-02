10 localuri din București unde poți merge pentru o masă romantică de Valentine’s Day 10 localuri din București unde poți merge pentru o masa romantica de Valentine’s Day. Se apropie Valentine’s Day, iar daca vrei sa iți duci partenerul intr-un loc special, iata cateva idei. In funcție de buget și de preferințe, cu siguranța unul dintre aceste 10 locale din București va fi alegerea perfecta pentru seara de Valentine’s Day. 10 localuri din București unde poți merge pentru o masa romantica de Valentine’s Day Voila este un restaurant romanesc modern aflat pe langa Catedrala Sf Iosif. O casa veche transformata in restaurant, cu decor eclectic și mancare foarte buna. Hard Rock Cafe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iubitorii baschetului feminin au parte, in week-end, de un meci de zile mari la Constanta. Pe litoral, descinde campioana ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe, insa ambitioasa echipa gazda, Phoenix CSU Simona Halep, anunta ca va lupta din toate puterile pana in ultima secunda. Cu moralul ridicat dupa victoria…

- Mihai Constantin a moștenit averea marii actrițe Tamara Buciuceanu Botez. Puțini știu ca artistul este chiar nepotul actriței, a carei sora mai mica, mezzosoprana Iulia Buciuceanu a fost mama actorului. Actorul Teatrului Bulandra (57 de ani), fiul regretatului George Constantin s-a lansat sub aripa…

- Turneul final al Campionatului European de fotbal, amanat in 2020 pentru 2021, s-a desfasurat, asa cum era prevazut, in mai multe orase de pe continent, in conditii de pandemie, dar a fost un succes si s-a incheiat cu victoria echipei Italiei. Euro 2020 trebuia sa marcheze implinirea a 60 de ani…

- Primul ministru Nicolae Ciuca a transmis joi un mesaj cu prilejul implinirii a 32 de ani de la ziua de 16 decembrie 1989 , ce a marcat inceputul Revoluției romane. „Luna decembrie, privita prin prisma istoriei, a devenit un simbol important al unitații noastre, prin Revoluția din Decembrie 1989. Intai…

- Titlul national la echipe spada feminin-cadeti a poposit pe litoral! Fetele din echipa CS Farul Constanta - Roxana Bulborea, Theodora Ion, Mara Ismaileanu si Casandra Rezeanu - au cucerit medaliile de aur dupa un parcurs perfect la Campionatele Nationale de cadeti si juniori pe echipe, turneu gazduit…

- Globalismul ne pregatește un “viitor de aur.” Același, prevestit de comunism. Recent incheiatul Acord de clima de la Glasgow ne lasa cei mai saraci in cea mai bogata țara in resurse. Intelectualii romani din Transilvania privesc tot mai mult spre administrația suveranista a lui Viktor Orban de la Budapesta.…

- Duminica dupa-amiaza, Sala Rapid a fost gazda partidei dintre CSM București și CS Minaur Baia Mare, din cadrul etapei a 10-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Am avut un meci cu o evoluție interesanta a scorului, cu momente de cadere de ambele parți, cu momente excelente de asemenea și cu un final…