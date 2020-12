Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul culturii, suceveanul Bogdan Gheorghiu, le-a urat romanilor, de Ziua Naționala sa se bucure de tot ceea ce este romanesc. „La mulți ani, Romania! La mulți ani, romani! Anul acesta, sarbatorim Ziua Naționala și rememoram Marea Unire din 1918, intr-un mod atipic. Pandemia care afecteaza intreaga…

- Premierul Ludovic Orban a transmis un mesaj cu ocazia sarbatoririi Zilei Naționale a Romaniei. Șeful Guvernului spune ca anul acesta avem un 1 Decembrie diferit din cauza restricțiilor impuse de pandemie, insa ramane la fel de important pentru romani „prin rolul pe care Marea Unire de la 1 Decembrie…

- Premierul Ludovic Orban afirma, in mesajul transmis marti, cu ocazia Zilei Nationale, ca astazi, cand ne vedem nevoiti, din cauza pandemiei, sa marcam Ziua Nationala fara parade, defilari si alte evenimente intrate in traditie, este un bun prilej sa reflectam, poate mai mult decat am facut-o in anii…

- Mesajul premierului Ludovic Orban cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei 1 Decembrie “Ziua Naționala a Romaniei, chiar daca o sarbatorim atipic anul acesta din cauza restricțiilor impuse de pandemie, ramane la fel de importanta pentru noi, prin rolul pe care Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 l-a avut…

- Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, a transmis marti in mesajul de Ziua Nationala ca distantarea ne aduce o apropiere de cei dragi, mai multa unitate in lupta cu noul coronavirus, o constientizare a adevaratelor valori si unirea in a gasi solutii adecvate depasirii acestei perioade, potrivit news.ro.…

- Implinirea a 102 ani de la Marea Unire din 1918 va fi marcata la Chișinau, in acest an, printr-un marș al Unirii. Evenimentul va avea loc marți, 1 decembrie 2020, incepand cu ora 12.00, transmite Romanian Global News. Manifestanții vor porni in marș din fața Liceului Teoretic Roman-Francez „Gheorghe…

- Daniel Ionașcu și Ramona Ioana Bruynseels, doi dintre liderii Partidului Puterii Umaniste (social-liberal), au adresat un indemn la unitate romanilor, in cadrul unei ceremonii de depunere de coroane la Mausoleul de la Marașești, in cinstea eroilor care s-au jertfit in Primul Razboi Mondial pentru apararea…

- Romania nu duce lipsa doar de paturi ATI, de Remdesivir sau alte medicamente necesare in lupta cu coronavirus, ci și de personal medical. Guvernul a aprobat in Legea Carantinarii posibilitatea detașarii medicilor fara acceptul acestora, insa procedura nu a fost aplicata unitar.Citește și:…