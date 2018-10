Stiri pe aceeasi tema

- "Primaria Sectorului 4 va semna, in aceasta saptamana, protocolul de colaborare cu SC Metrorex SA, pentru prelungirea Magistralei 2 de metrou cu inca o statie, pana la Centura din zona de sud a Capitalei", a precizat viceprimarul. Demersul a fost aprobat saptamana trecuta de Consiliul General…

- Trei spitale din capitala vor fi reabilitate Trei spitale din capitala vor fi reabilitate, iar investitiile totale aprobate astazi de Consiliul General al Municipiului Bucuresti se ridica la 50 de milioane de euro. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea a precizat care sunt cele trei unitati…

- La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, consilierii generali au aprobat astazi, in cadrul sedintei de consiliu, infiintarea Retelei metropolitane de crese si gradinite, cu 46 de voturi "pentru" (PSD, ALDE, PMP, PNL, USR) si 3 abtineri (1 vot PNL si 2 voturi USR). Primarul General, Gabriela…

- "PNL, la 25%, in București. Procentul, confirmat in doua sondaje diferite, este munca de doi ani a echipei pe care o conduc la PNL București. Datele din sondajul CURS privind creșterea PNL la 25% in București confirma cercetarea efectuata de PNL in Capitala in aceasta primavara, in luna aprilie.…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) urmeaza sa dezbata in sedinta de joi nota conceptuala si tema de proiectare pentru infiintarea si amenajarea unui Centru de excelenta in terapie oncologica prin protonoterapie.