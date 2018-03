Stiri pe aceeasi tema

- Meterorologii au emis, luni dimineata, noi avertizari cod galben de polei pentru Bucuresti si sapte judete din sudul tarii. Avertizarile sunt in vigoare pana la ora 13.00 in judetele Ialomita, Giurgiu, Teleorman si Calarasi. Pana la ora 11.00, sunt sub avertizare cod galben de polei Capitala si judetele…

- Meterorologii au emis, luni dimineata, avertizari cod galben de polei pentru Bucuresti si sapte judete din sudul tarii, transmite News.ro . Avertizarile sunt in vigoare pana la ora 13.00 in judetele Ialomita, Giurgiu, Teleorman si Calarasi. Pana la ora 11.00, sunt sub avertizare cod galben de polei…

- Grupul francez Carrefour are ancore alimentare in patru din cele mai mari zece centre comer­cia­le din Bucu­resti, „lup­tan­du-se“ in­de­aproape cu Mega Image, cu Auchan si Cora, care de ase­menea se afla in unele din mal­lurile cu cele mai mari ci­fre de afaceri din Capitala. In Baneasa,…

- "Incepe a doua și cea mai importanta parte a campionatului. Suntem bucuroși ca l-am adus pe Leo Grozavu, care a reușit... The post Radu Birlica nu vrea arbitri din București in meciurile cu echipele din Capitala sau din Ilfov appeared first on Renasterea banateana .

- UPDATE: Leo de la Strehaia a fost prins de politie la Arad. UPDATE: Leo de la Strehaia ar face parte din reteaua vizata de perchezitii. Acesta este acuzat de inselaciune. Oamenii legii sustin ca a incercat sa vanda o statuie despre care pretindea ca este de aur. Leo de la Strehaia a fost cautat…

- Peste 50.750 de imobile au fost vandute in februarie, la nivel national, reiese din datele centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), publicate vineri, informeaza AGERPRES . Statistica arata ca, in intervalul mentionat, in Romania, numarul caselor, terenurilor si…

- ndemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna ianuarie 2018 au insumat 298,4 milioane de lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.746 de lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).In ianuarie, au beneficiat de acest…

- In ianuarie, au beneficiat de acest ajutor social 22,223 milioane de persoane. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in Bucuresti, respectiv 24.126, precum si in judetele Cluj (8.662 persoane), Timis (7.111) si Iasi (6.752). La finele lunii, erau suspendati de la plata 14.598 beneficiari,…

- Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit astazi, la sediul Municipalitatii, cu o delegatie a grupului China Power, aflata in Bucuresti cu scopul de a identifica oportunitati de implicare in proiecte de anvergura. Cu aceasta ocazie, Primarul General i-a asigurat pe oaspetii chinezi de faptul ca…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, precum si pentru Capitala se mentine codul portocaliu de ger, pana in 1 martie, la ora 10.00. De asemenea, miercuri, pana la ora…

- Scolile raman inchise in continuare din cauza viscolului in Bucuresti si in unsprezece judete, a anuntat, luni seara, Ministerul Educatiei, care a precizat ca in doua dintre aceste judete - Teleorman si Ilfov - cursurile raman suspendate inclusiv vineri. Potrivit Ministerului Educatiei, din cauza…

- Compania Naționala de Administrare A Infrastructurii Rutiere ar avea o problema cu aprovizionarea de sare, potrivit unor documente publicate de Antena 3. Administrația Naționala de Meteorologie a emis un nou Cod Portocaliu de ninsori și viscol pentru 28 februarie care vizeaza șapte județe. Capitala…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Din cauza vremii, scolile din Bucuresti si din judetele Ilfov, Giurgiu si Dolj sunt inchise luni si marti, in timp ce in judetul Constanta cursurile sunt suspendate…

- Luni si marti, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Dolj si Ilfov, respectiv in Capitala, potrivit unui anunt al Ministerului Educatiei Nationale.

- Cateva mii de oameni au protestat duminica seara in Piata Victoriei din Capitala fata de propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Manifestatii au avut loc si in mai multe orase din tara, intre care Timisoara,…

- Potrivit raportului, in 2016, numarul accidentelor rutiere grave a fost mai mic cu 13.5% decat in 2015. Totuși, Romania ramane restanta la capitolul drumuri și autostrazi. Aproximativ 90% din reteaua nationala este la standardul de drumuri cu o singura banda pe sens. In Romania sunt 700 de…

- Un grup infractional organizat, specializat in falsificarea de bani, cu ramificatii in trei judete si Capitala, a fost destructurat, marti, in urma unor perchezitii efectuate de poplitisti in Bucuresti si in judetele Ilfov, Dambovita si Giurgiu.

- Sindicaliștii vor soluții și amenința cu greva daca problemele nu vor fi rezolvate. Nemulțumiți ca le-au intarziat salariile pentru a doua luna, sindicaliștii din invațamant au mers dimineața la Ministerul Educației sa ceara explicații. Lucrul acesta e posibil sa se intample și luna…

- Cadavrul unei femei a fost gasit, duminica, in lacul din Parcul IOR din Capitala, anunta ISU Bucuresti - Ilfov. La interventie au participat ambulante SMURD, echipaj de descarcerare si o echipa de scafandri. A

- DN6, unul dintre cele mai aglomerate drumuri din tara, pleaca din Bucuresti, trece prin Alexandria, Craiova, Timisoara si ajunge la granita cu Ungaria. Cei aproape 640 de kilometri ai sai au fost presarati anul trecut cu accidente in care 87 de oameni au murit. Unul dintre punctele nevralgice este la…

- O femeie a fost lovita de tramvai pe Soseaua Pantelimon din Capitala, vineri dimineata, anunta ISU Bucuresti - Ilfov. Femeia, prinsa sub vehicul, a fost scoasa decedata de echipele de interventie.

- O femeie a fost lovita de tramvai pe Soseaua Pantelimon din Capitala, vineri dimineata, anunta ISU Bucuresti - Ilfov, conform news.ro.Femeia, in varsta de 80 de ani, a fost prinsa sub tramvai. Conform ISU, ea este in stare de inconstienta.La aceasta ora la fata locului se afla…

- Politistii din Buzau efectueaza 30 de perchezitii in mai multe judete si in Capitala si pun in aplicare trei mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale, cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei. "La data de 31 ianuarie, politistii…

- Mii de oameni vor ramane, joi, fara curent electric in mai multe zone din București, Ilfov și Giurgiu, deoarece E-Distribuție Muntenia a anunțat ca intrerupe alimentarea cu energie electrica pentru a face lucrari de revizie și reparație.

- Mii de oameni din toata tara s-au strans sambata in Piata Universitatii din Bucuresti la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale. La Universitate au avut loc si incidente intre jandarmi si protestatari, dupa ce fortele de ordine au format un cordon si au…

- A fost protestul mainilor degerate și al șoșetelor umede. Sfidand vremea cainoasa, oamenii au sfidat, și mai puternic, o guvernare pe care nu și-o mai doresc. Zeci de mine de persoane au protestat aseara in mai multe orașe ale țarii. Peste 30.000, doar in București. Potrivit altor estimari, in toata…

- Ecaterina Andronescu, senator PSD și vicepreședinte al partidului, a declarat la Digi24 ca protestele de sambata din București și din țara strica imaginea Romaniei in afara și acrediteaza ideea ca Romania este o țara instabila și neguvernabila. Andronescu denunța acțiunile unor primari care ar fi…

- Zeci de mii de oameni protesteaza, la ora transmiterii stirii, in Capitala, coloana pornind de la Universitate spre Palatul Parlamentului. Oamenii sunt nemultumiti de modificarile la legile justitiei.

- Sute de oameni din toata țara au plecat spre București pentru a participa la protestul fata de modificarile aduse legilor justiției. Au ajuns in Capitala si protestatarii care au pornit pe jos din Cluj și Tirgu-Mureș.

- Vești bune pentru romanii care vor avea nevoie de investigații medicale complexe! Mai mult spitale din București și din țara vor fi dotate cu aparatura medicala de ultima generație, care permite diagnosticarea rapida și cu mai multa precizie. „Ministerul Sanatații doteaza cu echipamente medicale de…

- Protestatarii din Cluj care au plecat, acum o saptamana, pe jos, spre București, ca sa participe la protestul anunțat pentru 20 ianuarie, au parcurs deja mai bine de trei sferturi din distanta dintre cele doua orase. In aceasta seara, oamenii au ajuns la Comarnic, adica sunt la putin peste 100 de kilometri…

- Clujenii cumpara locuinte noi, desi sunt cele mai scumpe din tara Pe parcursul lui 2017, pretențiile vanzatorilor de locuințe din Romania - atat apartamente, cat și case - și-au menținut tendința de creștere. Potrivit raportului de piața trimestrial publicat de Analize Imobiliare, proprietațile…

- Avand 9 mandate de perchezitii, politistii bucuresteni, sprijiniti de colegii lor de la Directia de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au iesit miercuri dimineata pe teren. Se fac verificari domiciliare la adrese din Bucuresti, dar si din judetul limitrof, Ilfov,…

- Sunt multe familii in Capitala pentru care soba pe lemne este principala sursa de caldura din casa. Cați bucureșteni se mai incalzesc cu lemne in anul 2018? Aproape 500 de locuințe depind de materialul lemnos oferit de autoritați. Este vorba, așadar, doar de numarul celor care au cerut ajutor de la…

- Politistii din Capitala fac, miercuri, perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul prestarilor de servicii de curatenie. Prejudiciul estimat este de 4,5 milioane de lei, iar noua persoane vor fi duse…

- Polițiștii din Prahova deschid luni in 20 de locații din municipiul București, dar și din județele Prahova, Bacau, Giurgiu și Ilfov. Este vizata o grupare acuzata de evaziune fiscala și spalare de bani. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, suspecții ar fi prejudiciat statul cu aproape un milion…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben de vant puternic pentru Capitala și județele din apropiere.Avertizarea meteo este valabila pentru București și județul Ilfov, in intervalul 11.00-16.00, pentru ziua de sambata. De asemenea, meteorologii atrag atenția…

- Mai multe persoane au plecat, miercuri, din Cluj-Napoca in mars, catre Bucuresti, pentru a participa la marele protest anunțat pe 20 ianuarie in Capitala. Oamenii spun ca in acest fel vor sa spuna raspicat ca nu vor modificarea Legilor Justitiei. The post Marsul Sperantei: Pe jos catre Capitala appeared…

- Va mai amintiți de micuța Talida, fetița din Drobeta-Turnu Severin care la 5 anișori a fost diagnosticata cu neuroblastrom, dupa ce, in prima faza, medicii le-au spus parinților ca fiica lor are obstucție nazala? Copila, care dupa trei intervenții chirurgicale spera ca in sfarșit a scapat de boala cumplita…

- Clujul, intre judetele cu cele mai multe si mai mari indemnizatii pentru cresterea copilului Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au insumat 284,75 milioane lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.712 lei, conform datelor centralizate de Agentia…

- E-Distributie Muntenia a anunțat ca va intrerupe temporar, vineri, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si din judetul Ilfov, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie. Iata ce zone vor fi afectate.

- Fostul ministru al Sanatații din guvernul lui Dacian Cioloș, Vlad Voiculescu, a facut public un caz care iți da fiori reci pe șira spinarii. Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații din guvernul Cioloș care a fost prezent la proteste , a povestit despre ceea ce i s-a intamplat in ultima zi a anului…

- Lantul de magazine Profi a devenit in acest an cel mai extins retailer din Romania dupa ce a deschis 195 de unitati noi, apropiindu-se de pragul de 700 de magazine. Compania este lider si dupa numarul de deschideri din acest. Acelasi titlu l-a primit si anul trecut cand a inaugurat 134 de unitati.…

- Politistii din Capitala au descins în aceasta dimineata în mai multe locatii din municipiul Bucuresti si în judetul Ilfov într-un dosar privind constituirea unui grup infractional organizat în vederea