- Conform situației alcatuite de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, in Timiș au fost inscriși in clasa pregatitoare, pana la finalul zilei de 23 martie, 5.357 copii pe 6.098 de locuri disponibile prin planul de școlarizare. De asemenea, au fost formate pana acum 277 de clase.…

- Mai multi politisti de la Serviciul de Actiuni Speciale (SAS) din cadrul IPJ Cluj au coborat, vineri, in rapel, de la ultimul etaj al cladirii Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj-Napoca si au detonat un pachet suspect cu explozibil in cadrul manifestarilor prilejuite de Ziua Politiei.

- Ziua Politiei Romane (25 martie) a fost sarbatorita in municipiile Brad si Deva, printr-o serie de manifestari prin care politistii hunedoreni au marcat, alaturi de numerosi invitati si parteneri instituționali, 196 de ani de cand domnitorul muntean Grigore Dimitrie Ghica inmana marelui aga Mihaita…

- Sambata si duminica, 24 si 25 martie, iesenii sunt invitati sa participe la manifestarile organizate cu ocazia Zilei Politiei Romane, desfasurate in ansamblul Palas. Sambata, in intervalul orar 14.00 – 18.00, in parcul Palas, publicul va putea admira un detasament de tehnica al Politiei, format din…

- Cu prilejul Zilei Politiei Romane, jurnalistii acreditati pe langa Inspectoratul de Politie Judetean Constanta au participat ieri la concursul "Cupa presei la tir 2018ldquo;. Evenimentul a avut loc la poligonul de tir ZIP Escort, amplasat in prelungirea strazii Nicolae Filimon, din Constanta. Dupa sesiunea…

- ZIUA POLITIEI ROMANE – marcata de politistii hunedoreni in mijlocul comunitatii, printr-o serie de manifestari ce vor avea loc in municipiile Brad si Deva Ziua Politiei Romane (25 martie) va fi sarbatorita in municipiile Brad si Deva printr-o serie de manifestari comemorative prin care politistii…

- Mascații au coborat pe franghii de pe zidurile Cetații Oradea și au simulat un schimb de focuri. Toate acțiunile polițiștilor sunt repetiții pentru demonstrațiile care vor avea loc vineri, 23 martie, cu ocazia Zilei Poliției Romane. Spre deosebire de anul trecut cand manifestațiile…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom ar putea decide in sedinta de luni revocarea Lacramioarei Diaconu-Pintea din functia e membru al Directoratului OMV Petrom, au declarat pentru HotNews.ro surse din piata de energie. Lacramioara Diaconu este singurul roman care a ramas in Directoratul OMV Petrom,…

- Aeroportul Otopeni se confrunta cu un fenomen meteo extrem, cel de freezing rain, care ține avioanele la sol de mai bine de doua ore. La momentul publicarii acestei știri, avioanele de pe Aeroportul Otopeni nu mai decoleaza de aproape trei ore. Ultimul avion care a decolat de pe aeroport a plecat catre…

- O polițista din Cluj uimește pe toata lumea cu talentul pe care îl are și creeaza opere de arta foarte apreciate. Sandra Doja, agent de poliție la Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Turda, a absolvit Liceul de Arte Plastice ”Romulus…

- Politistii bihoreni efectueaza, in aceasta dimineata, 6 perchezitii, la locuintele unor reprezentanti ai unor societati comerciale, banuiti ca ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproape 1 milion de euro, prin evaziune fiscala. 5 persoane vor fi conduse la audieri. Luni, 12 martie a.c., politistii…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice și cei din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale au depistat doua persoane banuite de evaziune fiscala și complicitate la evaziune fiscala, fapte comise in anul 2012, pe raza județului Valcea. Cei doi barbați ...

- Formatia AEK Atena este noul lider al campionatului din Grecia, dupa ce a castigat, duminica, partida disputata pe teren propriu, cu Panionios, cu scorul de 1-0 (1-0), in etapa a XXIV-a.Golul a fost marcat de croatul Marko Livaja, in minutul 21, anunța News.ro. In urma acestui rezultat,…

- Ziua Protectiei Civile din Romania a fost marcata miercuri, in judetul Covasna printr-o serie de manifestari si activitati organizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Mihai Viteazul”. Subunitatile de interventie ale ISU Covasna au fost vizitate de zeci de prescolari si elevi, pompierii…

- A crezut de mica in visul ei, a luptat singura, și-a depașit toate limitele și a ajuns stewardesa. Ionela Morariu are 23 de ani, și este din Sebeș, iar de doua luni a prins aripi și cucerește Qatarul. A participat la 3 interviuri pana sa iși implineasca visul de a zbura și, așa cum se spune, cea de-a…

- Potrivit unei scrisori deschise a Grupului pentru Reforma si Alternativa Universitara (GRAUR) Cluj-Napoca trimisa, marti, ministrului Educatiei, calitatea unei scoli moderne depinde de calitatea morala a dascalilor si de masura in care absolventii ei sunt educati ca cetateni integri. "Indepartati…

- Asociatia clujeana GRAUR cere eliminarea plagiatorilor din Ministerul Educatiei Asociatia clujeana GRAUR, care se ocupa cu depistarea cazurilor de plagiat, cere indepartatea persoanelor dovedite ca au plagiat din structurile de decizie ale Ministerului Educatiei, inclusiv a ministrului Valentin…

- In primul amical pe care aiudenii l-au disputat in 2018, pe “Metalul”, Olimpia Aiud a invins Fortuna Lunca Mureșului, scor 3-2 (1-1). Partida a durat numai 75 de minute, din pricina vremii nefavorabil și a terenului dificil, golurile fiind marcate de Coltor (penalty), S. Șimandi, D. Vlad, respectiv…

- Specialistii in IT asteapta de la angajator o oferta salariala competitiva, preocupare pentru angajati, timp pentru viata personala, un program de munca flexibil sau oportunitati de dezvoltare in cariera, releva un studiu al UBB Cluj-Napoca despre profilul psihosocial al IT-istului. Potrivit…

- PERCHEZIȚII LA PERSOANE BANUITE DE CONTRABANDA CU ȚIGARIPolițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Vrancea si cei din cadrul Politiei Municipiului Adjud au efectuat percheziții domiciliare pe raza județului Vrancea, in cauze in care se fac cercetari pentru contrabanda…

- Reprezentanții primariei municipiului Cluj-Napoca anunta instituirea unor restrictii de circulatie cu ocazia desfașurarii evenimentului ”Fed Cup: România - Canada”, în perioada 10 – 11 februarie 2018, la Sala Polivalenta.Astfel, circulația rutiera va…

- Un scurt film cu un caine legat de un taximetru in miscare, in Cluj, au fost fost facute publice pe Facebook. Persoana care a postat video-ul spune ca patrupedul nu ar fi fost urcat in masina ”pe motiv ca este murdar”. Reprezentantii IPJ Cluj sustin ca a citat persoanele implicate la discutii si ca…

- Partidele anti-sistem din Romania și Ungaria s-au intalnit la Cluj USR și Momentum, partidele anti-sistem din Romania și Ungaria, au avut o intalnire la Cluj. Reprezentanții USR s-au întâlnit cu liderul partidului Momentum din Ungaria, dl. András Fekete-Gyor, și cu simpatizanți…

- O asociatie din Cluj cere Ministerului Educatiei inchiderea unor linii de studiu in limbi straine Asociatia GRAUR, care se ocupa cu depistarea cazurilor de plagiat, cere MEN inchiderea tuturor directiilor de studii in limbi straine care nu au acoperite cel putin 60% din cifrele de scolarizare cu studenti…

- Bihorul este printre cele sapte mari orase din tara in care va poposi Caravana TVR 1 pentru preselectiile la show-ul de folclor, intitulat ,,O vedeta populara’’. Preselectiile nationale ale interpretilor se desfasoara din 1 februarie pana in 28 februarie. Realizatorii emisiunii vor…

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, platit cu ora la UBB Cluj Fostul prim-adjunct al sefului SRI, generalul Florian Coldea, preda doua ore pe saptamana la Universitatea ”Babes-Bolyai” (UBB) cursul de masterat ”Intelligence si decizie politica”, avand statut de cadru didactic asociat…

- Joi, 25.01.2018, Inspectoratul Școlar Județean Cluj a fost gazda unei intalniri regionale intre conducerea Ministerului Educației Naționale și 10 inspectori generali din județele transilvanene. S-au discutat la Cluj, in linia intalnirile regionale organizate de MEN in țara, numeroase aspecte curente…

- Ultimul sezon a restabilit ordinea in clasament, iar caștigul lui chef Sorin Bontea ii face pe ceilalți doi chefi, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, sa iși modifice strategia in prima etapa de cautari a unor ucenici talentați. Pe site-ul casting.a1.ro/chefilacutite/ toți cei care care vor…

- Pasagerii zborului Londra -Cluj au ramas fara bagaje. Au fost incurcate cu cele ale calatorilor din cursa spre Craiova. Reprezentantii companiei au trimis un comunicat in care explica ce s-a intamplat de fapt. Reprezentantii companiei Wizz Air au trimis un comunicat in care confirma ca bagajele pasagerilor…

- S-a incheiat recent concursul de admitere sesiunea ianuarie 2018, organizat de Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca. Din cei 899 de inscrisi au fost declarati admisi 300 de tineri – 98 de fete și 202 baieți. Ultimul punctaj de intrare a fost de 53 de puncte iar primul de 89…

- Proiectul unei magistrale este in discuție de ani de zile in orașul de pe Someș, iar acum autoritațile locale au acordat peste 3 milioane de lei pentru a incepe studiile de fezabilitate. Dezvoltarea economica a Clujului din ultimii cinci a dus la un boom imolbiliar, iar zonele limitrofe au devenit parte…

- Ministrul Educatiei Nationale, Liviu Marian Pop, continua seria dezbaterilor regionale privind proiectele si programele lansate de Ministerul Educatiei Nationale. Dezbaterile incep la Constanța pe 19 ianuarie, continua cu Targu-Jiu pe 22 ianuarie și se finalizeaza ca Bacaul și Cluj-Napoca.…

- Pensionarii din Cluj merg cu autobuzul gratis si in 2018. De ce acte au nevoie Se elibereaza abonamentele de calatorie pentru pensionarii din Cluj-Napoca pentru anul 2018. Vor fi eliberate pe carduri contactless nominale si vor fi valabile pentru inca doua localitati. Sunt gratuite. Ca urmare…

- Aniversarea din acest an va fi marcata prin organizarea unei expozitii dedicate începuturilor culturii scrise românesti, alcatuita din câteva dintre cele mai valoroase manuscrise si carti detinute de Biblioteca Academiei din Cluj-Napoca, si printr-un recital al actorului Claudiu…

- Ofensiva maghiara in anul centenarului. Scandal diplomatic Romania-Ungaria Principalele partide din Ungaria isi exprima “revolta” fata de afirmatiile facute de premierul roman Mihai Tudose, referitoare la dorinta partidelor maghiare din Transilvania de a obtine autonomia Tinutului Secuiesc. Reprezentantii…

- Numarul oamenilor strazii a scazut considerabil in ultimii ani, in Timisoara. Asta informa ieri Politia Locala, prin intermediul unui comunicat de presa, in care prezenta o statistica privind oamenii fara adapost care au fost luati in evidenta de agentii din cadrul directiei subordonate Primariei Timisoara.…

- Teracomm anunța astazi ca produsele smart-watch pentru copii MyKi Touch și MyKi Watch au fost achiziționate de mii de parinți din Romania, pe parcursul anului 2017. Ceasurile inteligente, care aduc o comunicare mai facila și un plus de siguranța copiilor și parinților din Romania, au fost cel mai bine…

- Ieri, 2 ianuarie 2018, s a stins din viata una dintre cele mai importante personalitati nu doar a comunitatii armene din Constanta, ci a Romaniei Disparitia fugeratoare a lui Garabet Kumbetlian lasa un gol imens in sufletele noastre, informeaza reprezentantii sucursalei Constanta a Uniunii Armenilor…

- UPDATE 1 Barbatul reținut în cursul dimineții de miercuri, la un magazin alimentar unde fusese și în seara violului, și-a recunoscut fapta. Inițial, Emil Berki a susținut ca el este victima în acest caz și ca este nevinovat, dar ulterior, pus în…

- Polițiștii au constatat, in ultima saptamana, peste 300 de infracțiuni privind legalitatea operațiunilor cu articole pirotehnice, au aplicat peste 40 de amenzi și au confiscat aproape opt tone de materiale, in cadrul acțiunii naționale „Foc de artificii”. „In perioada 22 – 28 decembrie a.c., polițiștii…

- In ultimul joc al anului, cu o echipa tanara, Aradul a cedat cu categoricul scor de 102-28 pe terenul „U” Cluj-Napoca II. Cu un total de 17 puncte, aradencele au incheiat pe locul trei in seria de vest. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv…

- Mai e puțin pana la Anul Nou, iar in piețele din Cluj-Napoca se gasesc la tot pasul artificii și petarde. Se vand chiar și intr-un local fast-food sau in garaje particulare, transformate ad-hoc in puncte de comercializare.

- Politistii din Sebes au confiscat peste 5.000 de articole cu continut pirotehnic, in urma unor perchezitii la locuintele unor persoane suspectate de detinerea si comercializarea ilegala a unor astfel de obiecte. Doua persoane sunt cercetate penal. La data de 29 decembrie a.c., polițiștii de investigatii…

Polițiștii clujeni au confiscat peste 5.300 de artiole pirotehnice, într-o singura zi, în urma unor controale."În cadrul actiunii nationale FOC DE ARTIFICII, desfasurata de politisti pentru verificarea legalitatii detinerii, depozitarii, comercializarii, transportului