- Pentru al patrulea an consecutiv, Asociatia Ioana-Maria organizeaza aniversarea in municipiul Baia Mare a Zilei Mondiale a Sindromului Down, sarbatorita in toata lumea la data de 21 Martie. Asociatia Ioana-Maria a fost infiintata in anul 2015 de parintii unei fetite cu sindrom Down din Baia Mare – Ivan…

- Piața Unirii are ca „strajer” o cladire emblematica, a carei fațada a fost renovata acum patru ani, dar care a ramas… „știrba”. Bucați din balcon au picat și in acel loc se vad semne serioase de degradare. Reprezentanții Vicariatului Sarbesc spun ca nu vor sa comenteze acest…

- Astazi, de Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor, comisarii de la Constanta au lansat o campanie prin care doresc sa atraga atentia asupra practicilor neloiale ale comertului online. Inspectorii vor merge prin scoli si mall-uri pentru a-i invata pe tineri cum sa se fereasca de tepele de pe internet.…

- Pe data de 21 martie a fiecarui an se sarbatorește la nivel internațional Ziua Mondiala a Persoanelor cu Sindrom Down. Acesta este un eveniment dedicat conștientizarii Sindromului Down, dar și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitați. Anul acesta evenimentul a ajuns la cea de-a XIII-a ediție.…

- De luni, 19 martie 2018, Primaria Municipiului Deva incepe distribuirea tichetelor gratuite de calatorie pentru transportul in comun pe raza municipiului Deva, pentru perioada aprilie-iulie 2018. Tichetele de calatorie se pot ridica in perioada 19 martie – 5 aprilie 2018, din doua locații din municipiu,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, președintele Consiliului Județean, Marian Oprișan, și primarul Focșaniului, Cristi Misaila, participa la aceasta ora (11.00) la ceremonia de repatriere a militarilor Batalionului 280 Infanterie Protectia Fortei „Brave Hearts”. Ceremonia are loc…

- Urmariti in direct conferinta tinuta la UMF Iasi de prof.dr. Alina Mungiu-Pippidi: VIDEO - AICI Manifestarea pe tema „IN CAUTAREA BUNEI GUVERNARI. Cum au scapat alte tari de coruptie?" are loc in Aula „George Emil Palade" a UMF Iasi.

- Alexandrina Halic, Nicu Alifantis, Marian Ralea si Emilia Popescu sunt ambasadorii noii editii a campaniei nationale „Artistii pentru artisti”, lansate joi de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER), in parteneriat cu institutii de teatru din Bucuresti si din tara.Cei patru ambasadori ai campaniei…

- Oficiali și experți la nivel inalt, prezenți la prima Conferința interparlamentara de nivel inalt "Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente" vor participa la dezbateri legate de securitatea informaționala,

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, participa, la Washington, la conferinta anuala a conservatorilor americani, conferinta la care presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit despre principalele sale directii de actiune in politica interna, informeaza un comunicat transmis sambata AGERRES.…

- Proteste au loc, joi seara, in orase precum Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca si Sibiu, dupa ce Tudorel Toader a cerut declansarea procedurii de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Protestatarii au blocat, la Cluj, traficul in fata sediului PSD. La Iasi s-au…

- Vineri, 23 februarie 2018, incepand cu ora 15,00, in sala Auditorium de la Complexul Muzeal de Stiintele Naturii „Rasvan Angheluta” Galati, va avea loc conferinta „Despre comunicare in stiinta”, sustinuta de profesorul Alexandru Mironov, alaturi de astronomul Catalin Beldea, de la revista „Stiinta si…

- Potrivit acestora, procesul câștigat se pierde printre mâinile administratorilor români și maghiari ai orașului, în vazul cetațenilor. “În semn de protest, Musai-Muszáj invita cetațenii Clujului sa vina în 21 februarie de la ora 17:00…

- Clujenii sunt chemați la protest pentru ca, dupa un an de când s-a promis, au fost amplasate numai 4 din cele 12 placuțe multilingve. ”În ultimul an au fost amplasate doar 4 dintre cele 12 placuțe multilingve și lanțul promisiunilor și al amânarilor…

- Un an de placute multilinge la Cluj, prilej de protest. "Rezultatul se pierde printre mainile administratorilor romani și maghiari" Se implineste un an de zile de la decizia Tribunalului Cluj prin care primaria a fost obligata sa puna inscriptii si in maghiara la intrarire in municipiu. Miscarea Musai-Muszaj…

- Guvernatorul bancii centrale din Letonia, Ilmars Rimsevics, si membru al consiliului de conducere al Bancii Centrale Europene, a fost retinut de catre biroul anti-coruptie al tarii, a afirmat primul-ministru al Letoniei, scrie Bloomberg.VIDEO Scandal URIAȘ la Conferinta de Securitate de la…

- In memoriile sale „Calator fara harta“, diplomatul Dimitrie D. Dimancescu relateaza jocurile facute la Conferinta de Pace de la Paris din 1946, unde cativa politicieni romani, grupati in jurul ministrului de externe Gheorghe Tatarescu, au sperat sa poata salva Basarabia, Transilvania, nordul Bucovinei…

- "Discutiile din cadrul conferintei se vor axa pe necesitatea existentei unei abordari cuprinzatoare in perspectiva gestionarii riscurilor si amenintarilor la adresa securitatii globale, inclusiv prin consolidarea rolului organizatiilor internationale in gestionarea riscurilor si amenintarilor la…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca a fost necesara conferinta sustinuta de Laura Codruta Kovesi, afirmand ca DNA si procurorul sef al DNA sunt supusi unui atac concertat dus de o alianta a unor oameni care sunt profund deranjati ca aceasta institutie exista.…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta LIVE TEXT și VIDEO al Conferinței de presa susținuta de procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi:-dupa apariția informațiilor aparute de duminica seara am cerut la DNA Ploiești un raport scris-Am sa fac cateva

- INVITATIE… “Caravana Francofona pentru Biodiversitate” ajunge, maine, la Vaslui. Mai exact, la Liceul Teoretic “Emil Racovita”, acolo unde se va desfasura manifestarea cultural-stiintifica “Biodiversitate-Umanitate: vietile noastre sunt legate”. Scopul evenimentului este constientizarea necesitatii…

- Marti, 13 februarie, este marcata Ziua Mondiala a Radioului – World Radio Day – in semn de apreciere pentru acest influent mijloc de informație și cultura. Aceasta zi a fost proclamata la 3 noiembrie 2011, de catre cea de-a 36-a Conferinta generala a UNESCO, ratificata de Adunarea Generala a UNESCO…

- Am zis ca nu e OK sa scriu ceva legat de subiect, poate originile și echipa preferata, Dinamo Kiev, ma fac subiectiv. Dar gestul jenant al lui Marius Șumudica mi-a dus iritația pana la degete Tehnicianul lui Kayserispor tocmai l-a imitat pe legendarul antrenor ucrainean, justificandu-și ieșirile exagerate…

- Conferința de presa prilejuita de primirea, in comodat, din partea Fundației „Dignitas”, a unor valoroase obiecte de patrimoniu Muzeul National de Istorie a Romaniei organizeaza joi, 8 februarie 2018, incepand cu ora 15:00, la sediul sau din Calea Victoriei nr. 12, Sala Lapidarium, o conferința…

- Ministrul Sanatatii spune, intr-un mesaj transmis de Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului, ca Programul National de Oncologie derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate trebuie imbunatatit, dupa o consultare prealabila cu actorii implicati in aceasta zona.Ea afirma ca preventia…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Romexpo si Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA) organizeaza, marti, conferinta de presa dedicata Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) - 2018. Potrivit organizatorilor, in cadrul evenimentului…

- Pozarul Clujului de secol XIX Fotograful transilvanean Veres Ferenc (1832-1916), inventator si initiator al ideii de muzeu al fotografiei in Ungaria, este cel datorita caruia turistii si indragostitii de fascinanta istorie a Clujului ii pot vedea infatisarea de acum 150 de ani. Un album unicat…

- Manifestarile din Piata Unirii au inceput la ora 11.00, in prezenta a aproximativ 3.000 de oameni. Intre cei prezenti se afla un grup care striga "Unire", avand pancarte cu mesajele "Unirea obiectiv national", "1918 - Unire, 2018 - Reunire". De asemenea, mai multe persoane au pancarte cu mesaje pentru…

- Daca exista o jucatoare pe care Simona o bate pe unde o prinde, aceasta e Karolina Pliskova (6 WTA). Miercuri, ea a ajuns la sase infrangeri in sapte meciuri oficiale cu liderul WTA. Iar ultimul esec a durut-o puternic.

- Peste 30.000 de romani si-au strigat, aseara, nemultumirile intr-un amplu protest care a avut ca punct zero de intalnire Piata Universitatii. Coloana de manifestanti cu jandarmii in frunte a pornit e traseul Piata Unirii - Bulevardul Unirii - Palatul Parlamentului.

- Protestatarii au blocat Bulevardul Magheru, dupa ce au reușit sa rupa cordonul de jandarmi. Dupa ce mai mulți protestatari s-au îmbrâncit cu jandarmii care asigura ordinea în Piața Universitații, aceștia au reușit sa rupa cordonul și sa patrunda pe carosabil. Circulația…

- Piața Universitații și arterele centrale sunt pline de oameni care s-au adunat din toate colțurile țarii pentru a protesta la București. Dupa ora 19:20, participanții la manifestația din București, organizata sub numele „Toate drumurile duc la București”, au pornit spre Piața Unirii, in marș, cu destinația…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Incidente la Pasajul Universitatii intre jandarmi si protestatari, unde mai multi oameni forteaza cordonul format de fortele de ordine pentru a ajunge la miting. Oamenii scandeaza "Dati-ne drumul" in Pasajul Universitatii. Este vorba despre cateva zeci de persoane care se afla in pasaj…

- ”Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia. Decizia a fost luata astazi in Parlamentul European la Conferinta presedintilor, compusa din liderii grupurilor…

- Copiii cu varstele cuprinse intre 4 si 14 ani, care vor urca duminica in statiunea Parang, se vor putea bucura de lectii gratuite de schi si snowboard, dar si de un carnaval si karaoke, cu prilejul "Zilei Mondiale a Zapezii", a informat, joi, Centrul National de Informare Turistica (CNIT) Petrosani.…

- Doua zone din Baia Mare urmeaza sa primeasca denumirea de Piata Unirii si Piata Universitatii. Asta in cazul in care consilierii locali baimareni vor da vineri, 19 ianuarie, un vot pozitiv proiectelor de hotarare ce vizeaza cele doua aspecte mentionate mai sus Astfel, spatiul public situat de-a lungul…

- O conferinta despre bitcoin, blockchain si oferte initiale de cryptomonede, care va incepe saptamana viitoare la Miami, in SUA, nu mai accepta plata biletelor de participare cu bitcoin, scrie Bitcoin.com.

- Adepții mișcarii #Rezist se organizeaza pe Facebook in vederea unui miting de amploare programat pe 20 ianuarie, in București. Protestatarii din Cluj, Timișoara și alte orașe doresc sa participe la acțiunea din Capitala.„Sambata, 20 ianuarie, incurajam lumea din intreaga țara sa se alature…

- Intalnirea de lucru este programata pentru 6 ianuarie. "Focusul principal al intalnirii: Cum facem sa imparțim pliante, afișe, ca sa ieșim din bula noastra și sa facem cat mai multe persoane sa auda despre ce se intampla in prezent cu legile justiției. Alte metode concrete pe care le putem…

- Primele manifestatii anitiguvernamentale din acest an au avut loc luni seara in fata Palatului Victoria, la manifestatie participand aproximativ 300 de oameni. Protestul a inceput dupa ora 19.00, iar in punctul maxim au fost aproximativ 300 de persoane, care au scandat impotriva Guvernului, cerand in…

- Duminica, incepand cu orele 19:00, in Piata George Enescu din Capitala, va avea loc ”Revelionul 2017-2018”, eveniment la care organizatorul estimeaza ca vor participa aproximativ 30.000 de persoane. Pentru buna organizare, circulatia rutiera este deja restrictionata pe str. Benjamin Franklin,…

- Concert in Piata George Enescu de Revelion 2018. Circulatia rutiera va fi restrictionata in ziua de 31 decembrie 2017, incepand cu orele 19.00, in Piata George Enescu, unde va avea loc Revelionul 2017-2018, informeaza Brigada rutiera a Capitalei. Restrictiile vor fi impuse pe str. Benjamin Franklin,…

- Este sfarsit de an si este luna bilantului. Anul 2017 se pregateste sa se incheie, cu bune si cu rele, a trecut... La bilant este si AJF Buzau care prezinta astazi realizarile dar si proiectele ce vor continua in 2018.