Ziua Egalității Salariale: Călătorii mai ieftine pentru femeile din Berlin / Cea mai mică diferență salarială bărbați-femei este în România Autoritatea de transport public din Berlin (BVG) ofera femeilor o reducere de 21% a tarifelor din capitala pentru a marca Ziua Egalitații Salariale a Germaniei. BVG afirma ca obiectivul este de a atrage atenția asupra diferențelor salariale dintre barbați și femei care în Germania au ajuns pâna la de 21%, scrie BBC.



BVG a declarat ca diferența de 21% înregistrata în Germania este echivalenta cu 77 de zile de munca neremunerate pentru femei. Astfel ziua de 18 martie, a 77-a zi din an a fost desemnata Ziua egalitații salariale în Germania.



Potrivit datelor…

Sursa articol: hotnews.ro

