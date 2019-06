Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 20 de ani a murit langa Roma, dupa ce s-a urcat pe vagonul unu tren și a fost eelctrocutat. Tragedia s-a produs in gara Nettuno. The post Un roman a murit chiar sub ochii fratelui sau, in Roma. Cum s-a produs tragedia appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident rutier produs duminica, 16 iunie, in judetul Maramures a cauzat moartea unei femei de 40 de ani si a nepoatei sale, in varsta de 14 ani. Cu doar cateva ore inainte de accidentul mortal pe care chiar ea l-a provocat, femeia apare pe o filmare pe Facebook, band bere in timp ce sofeaza. Politistii…

- Un accident cumplit a avut loc in aceasta dimineața pe Drumul Național 25, in localitatea galațeana Draganești. Doi oameni au murit, dupa ce un polițist aflat in timpul liber, a incercat sa evite un caine ce i-a aparut in fața. Potrivit reprezentanților IPJ Galați, accidentul s-a produs pe DN 25, la…

- Momentul in care o nava de croaziera s-a izbit de o barca de agrement pe Dunare, la Budapesta, a fost surprins de camere de supraveghere, iar acum mai multe imagini au fost facute publice. In urma acestui incident, șapte persoane au murit (turiști sud-coreeni), iar alte 21 sunt date disparute.

- Detalii noi privind tragedia din satul Buciumeni, raionul Ungheni. Potrivit expresul.md, cei doi tineri formau un cuplu, iar in luna august urmau sa faca nunta. Indragostitii au murit ținandu-se de mana.PUBLIKA.

- Accidentul de circulație s-a produs in zona localitații Tunari, iar conducatorul auto, care și-a pierdut viața era foarte cunoscut in lumea piloților din Romania. Potrivit primelor informații, barbatul a murit pe loc in urma impactului nimicitor

- Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier, in aceasta dimineața! Accidentul a avut loc intre Sacele și Navodari. „Accident rutier grav, la ieșire din localitatea Sacele spre Navodari, DN 22 B, autoaccidentare, pe fondul neadaptarii vitezei, un barbat de 43 de ani, a condus un autotirism, a parasit…

- Decizie in premiera a judecatorilor din Romania. Iubitul unei tinere care a murit intr un accident rutier urmeaza sa primeasca despagubiri, 10 mii de euro pentru suferinta. Pana acum, in astfel de cazuri, doar rudele apropiate erau despagubite, potrivit observator tv.Instanta a fost impresionata de…