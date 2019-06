Xi Jinping aterizează în Coreea de Nord ca să se întâlnească cu Kim înaintea convorbirilor cu Trump Presedintele Xi Jinping a aterizat în Coreea de Nord pentru o vizita istorica la Phenian, reînnodând astfel o alianta destul de deteriorata, având în vedere ca atât el, cât si liderul nord-coreean, Kim Jong-un, au propriile probleme în relatiile cu presedintele SUA, Donald Trump., potrivit The Guardian, citat de Rador.



Vizita lui Xi este prima efectuata de un presedinte chinez în Coreea de Nord din ultimii 14 ani, dupa ce relatiile fostilor aliati de pe vremea Razboiului Rece s-au deteriorat din cauza provocarilor nucleare ale Phenianului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

