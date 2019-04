Pompierii din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj au intervenit in cursul acestei dimineți, ora 8,17, pentru a stinge un incendiu la o stiva de lemne aflata in gospodaria unui cetațean din localitatea Fantanele, cu pericol de propagare la casa. La fața locului au ajuns pompierii de la Garda Hida și de la Punctul de lucru (PL) Sanmihaiu Almașului. Incendiul s-a manifestat pe o suprafața de aproximativ 5mp și a fost lichidat. Sambata, trei interventii In cursul zilei de sambata – 6 aprilie, in jurul orei…