- Vremea in București sambata, 16 martie, va fi una demna de o primavara in toata regula! Maximele vor ajunge chiar și la 18 grade, iar pe cer nu va fi zarit absolut niciun nor, așa ca este o zi tocmai buna de plimbari prin parc și ieșit la terasa.

- Meteorologii au actualizat prognoza speciala pentru Capitala, anunțand pentru ziua de marți 8 -9 grade Celsius, ploi și lapovița.Potrivit actualizarii, marți incepand cu ora 10.00 și pana la ora 20.00, cerul va fi noros in București și temporar, pana spre orele pranzului, se vor semnala precipitații…

- Meteorologii avertizeaza ca vremea va fi schimbatoare, zilele acestea, in București. Astazi, pana la ora 21.00, va fi deosebit de calda pentru aceasta data, iar temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 21 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu innorari spre seara cand vor fi condiții sa…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Capitala de duminica pana luni seara, precizand ca vremea se va menține in continuare deosebit de calda pentru aceasta perioada, cu valori termice de 18-21 grade Celsius, chiar daca luni temperaturile vor scadea ușor.Citește și: Dosarul Tel Drum,…

- Meteorologii au anunțat ca vremea va fi deosebit de calda pe 8 Martie, dar in mai multe zone ale țarii este posibil ca in cursul nopții sa se inregistreze averse si posibil descarcari electrice. Potrivit ANM, in București, de 8 Martie, vremea va fi frumoasa si deosebit de calda cu cer senin in prima…

- Vremea se racește in acest weekend, cand vor fi temperaturi ce nu vor depași 9 grade Celsius in București, sau 14 grade in Oltenia, informeaza reprezentanții ANM. Meteorologii spun insa ca temperaturile sunt normale pentru inceputul lunii martie.„Pe parcursul zilei de sambata, vremea se va…

- Meteorologii anunța ca incepand de vineri și pana duminica, in Capitala, se vor inregistra ploi, vant puternic și polei. Temperaturile vor fi in preajma valorii de 0 grade Celsius. Incepand de vineri seara pana sambata dimineata, in Capitala va ploua si vor fi depuneri semnificative de polei, se arata…

- Vremea intra într-un proces de încalzire, iar spre finalul acestei luni vom avea parte de temperaturi care vor ajunge chiar pâna la 15 grade Celsius, anunța meteoerologii citați de romaniatv.net. Luni, vremea se va încalzi în cea mai mare parte a țarii. Cerul va…