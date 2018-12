Vremea 12 decembrie 2018. Temperaturi pozitive și ninsori în majoritatea regiunilor Vremea 12 decembrie vine cu ninsori in majoritatea regiunilor și temperaturi diurne pozitive, peste media normala a acestei perioade. Vremea 12 decembrie 2018 se anunța una cu precipitații sub forma de lapovița și ninsoare. Media maximelor se va situa in jurul valorilor de -1/7 grade Celsius, iar cea a minimelor intre -6/0 grade, conform prognozei meteo emisa de ANM . Vremea 12 decembrie in țara In Maramureș, ziua de miercuri va debuta cu ninsori slabe și temperaturi maxime ce vor ajunge la 2 – 5 grade Celsius. Pe parcursul nopții, valorile termice vor scadea pana la -4/0 grade, dar tendința de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

