Statele Unite doresc ca "oamenii sa ramana in tarile lor", a declarat duminica in San Salvador seful diplomatiei americane Mike Pompeo, in incheierea unui turneu care a mai cuprins vizite in Argentina, Ecuador si Mexic, informeaza AFP.



Cooperarea dintre SUA si El Salvador se va consolida din "toate punctele de vedere" pentru a combate emigrarea ilegala, au dat asigurari Mike Pompeo si presedintele salvadorian Nayib Bukele in cadrul unei scurte conferinte de presa organizata la incheierea discutiilor care au durat aproximativ o ora.



"Saracia si bandele de infractori" sunt…