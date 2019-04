Stiri pe aceeasi tema

- Marșul pentru viața 2019 a avut loc sambata, 23 martie, in Buzau, Ramnicu Sarat, Focșani și Adjud, sub genericul Unic din prima secunda. Acest eveniment de aparare și promovare a vieții a fost organizat de Platforma civica „Impreuna”, Fundația pentru copii „Sfantul Sava de la Buzau” și „Unity in Values”…

- Ziua de 8 Martie, o zi a bucuriei, a fost marcata la Gradinița Centrului Școlar pentru Educatie Incluziva „Elena Doamna” Focsani printr-un spectacol inedit, alcatuit din cantece, poezii și dansuri, susținut de copii pentru mamele, bunicile și surorile lor. Conform datelor furnizate de profesorul…

- Dosare penale la regimul circulației rutiere La data de 25 februarie a.c., ora 14.20, polițiștii din cadrul Poliției Mun. Focșani s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 39 de ani, din județul Bacau, a condus o autoutilitara pe DN2-E85, fara a deține permis de conducere…

- Școala ”Ion Basgan” din Focșani a fost, la sfarșitul saptamanii trecute, gazda unei acțiuni inedite și interesante, care face parte dintr-un proiect internațional de educație prin intermediul mijloacelor media. Elodie Auffray, jurnalista de origine franceza, a facut cunoștința cu elevii claselor a VI-a…

- Astazi, 18 februarie 2019, a avut loc in municipiul Focșani, jud. Vrancea lansarea seriei de seminarii de informare a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Soluții de dezvoltare a antreprenoriatului și comunitaților locale romanești. Dedicat…

- Au fost prinsi doi traficanti de droguri care se ocupau cu distribuirea de comprimate ecstasy in patru orașe din trei județe, Buzau, Vrancea și Galați. Cei doi au fost retinuti de polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Galați, in urma unui flagrant și a trei descinderi…