'Noi am facut mai multe adrese catre primaria municipiului Focsani si le-am cerut sa ia act de situatia in care traiesc acesti oameni, pentru ca oamenii platesc chirie acolo. Asteptam ca primaria sa ia masuri privind caldura. Odata ce sunt chiriasi, trebuie sa primeasca si conditii conform standardelor de locuire. Vorbim despre 89 de familii, majoritatea de etnie roma, cu foarte multi copii. Oamenii traiesc cu teama ca vor fi evacuati si de acolo. Sunt si persoane cu diverse probleme grave, persoane cu handicap, SIDA etc, care locuiesc acolo si care se afla intr-un risc foarte mare de sanatate.…