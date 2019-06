Vot prin corespondenţă. Mihai Fifor: România nu este pregătită "De ce nu este Romania pregatita pentru votul electronic? In primul rand, pentru ca țari precum Germania, Olanda sau Irlanda, au renunțat la acest sistem dupa ce s-au confruntat cu suspiciuni privind rezultatele. Deci nici statele cu o lunga tradiție democratica nu au gasit o formula sigura pentru acest sistem. In al doilea rand, cele mai multe tipuri de vot electronic presupun deplasarea la secția de votare, deci nu ar rezolva problema din diaspora. In prezent, Estonia este singura țara din lume care folosește, la nivel național, sistemul de vot electronic online. Oare de ce nu e folosit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

