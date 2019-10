Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, considera ca Pro Romania, prin refuzul de a sustine investirea Guvernului Orban, nu mai are aceiasi adversari politici cu ALDE si ii confera...

- "Am o simpla intrebare pentru Victor: urmand acelasi rationament bizar, inseamna ca el, daca nu voteaza Guvernul Orban, o sustine pe Viorica Dancila si se intoarce in PSD?! Ca sa fie limpede, noi reconfirmam, daca mai era nevoie, ca Mircea Diaconu este candidatul nostru pentru functia de presedinte…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, ii da replica liderului Pro Romania, Victor Ponta, cel care spunea ca ALDE s-a intors la PNL și nu știe daca il mai susțin pe Mircea Diaconu. Vosganian susține ca ALDE merge in continuare pe mana lui Mircea Diaconu, dar il acuza pe Victor Ponta ca…

- UPDATE: Ludovic Orban sustine ca negocierile vor continua individual. Liderul PNL mai spune ca refuzul Pro Romania nu inseamna ca guvernul nu va fi investit. “Sincer, nici nu mi-as dori sa guvernez alaturi de Victor Ponta”, a declarat Orban. UPDATE: Victor Ponta a luat o decizie in privința investirii…

- Joi au loc din nou, negocieri, pentru formarea Guvernului Orban, dupa demiterea Executivului condus de Viorica Dancila. Liderii care se vor afla fata in fata cu premierul desemnat sunt Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu si Kelemen Hunor. Sunt discutii complicate, in conditiile in care Victor Ponta…

- Președintele Senatului, Teodor Meleșcanu, susține ca el este membru ALDE, in ciuda faptului ca Tariceanu a explicat ca este deja exclus, de facto. Meleșcanu a explicat ca el, in calitate de membru ALDE, il va susține pe Mircea Diaconu la prezidențiale și nu candidatul PSD, Viorica Dancila.Citește…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, susține ca PSD nu poate sa ia oameni din ALDE, apoi sa-i puna miniștrii și astfel sa susțina ca echipa guvernamentala este in aceeași componența politica. Vosganian susține ca orice membru al ALDE care va accepta o funcție de la PSD, va fi automat…

- Conducerea ALDE a decis, luni, ca formațiunea condusa de Calin Popescu Tariceanu sa iasa de la guvernare. Miniștrii partidului trebuie sa iși depuna demisiile, urmand ca premierul Viorica Dancila sa numeasca in locul celor 4 miniștri ALDE, intermiari. Decizia vine dupa ce liderii ALDE și Viorica Dancila…