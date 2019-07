Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a anuntat, luni, ca formatiunea pe care o reprezinta ii retrage sprijinul politic ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si o propune pe Ramona Manescu pentru aceasta functie. ‘Am luat in discutie situatia de la MAE si am convenit cu totii…

- Grupurile reunite ale deputatilor si senatorilor ALDE analizeaza marti rezultatul alegerilor europarlamentare, ministrul Afacerilor Externe, senatorul Teodor Melescanu, precizand ca in cadrul sedintei va fi discutata "orice varianta". Intrebat daca ALDE ia in calcul iesirea de la guvernare, Melescanu…

