Voltaj sustine campania umanitara #mergdescult, lansata de World Vision Romania

Voltaj a acceptat provocarea #mergdescult a asociatiei World Vision si “a dat leapsa” mai departe in timpul concertului din cadrul Targului de Craciun din Capitala, in fata a mii de oameni. Ca statement, Calin Goia, solistul trupei, s-a descaltat pe scena, iar oamenii i-au urmat gestul. „Ne bucuram ca am putut sustine aceasta campanie, creata de World Vision Romania. Daca vrei sa ii ajuti si tu pe copiii care merg iarna la scoala cu incaltari invechite sau rupte, pentru ca nu au alte posibilitati, filmeaza-te mergand descult undeva unde in mod normal ai merge incaltat, cum ar fi la cumparaturi…