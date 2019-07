Stiri pe aceeasi tema

- Volkswagen si Ford au anuntat joi extinderea aliantei lor globale cu acorduri care implica colaborarea in domeniul vehiculelor autonome si electrice. Vineri vor fi prezentate noi detalii la New York, dupa intalnirea dintre seful Volkswagen, Herbert Diess, si directorul general al Ford, Jim Hackett.…

- Volkswagen si Ford au anuntat joi extinderea aliantei lor globale cu acorduri care implica colaborarea in domeniul vehiculelor autonome si electrice, transmite Reuters. Vineri vor fi prezentate noi detalii la New York, după întâlnirea dintre şeful Volkswagen, Herbert Diess, şi…

- Volkswagen si Ford sunt aproape de semnarea unui acord de parteneriat pentru a imparti tehnologiile pentru masinile autonome si electrice. In firmația vine la o zi dupa ce alți doi giganți auto – BMW și Daimler, au anunțat o colaborare asemanatoare. Surse care au dorit să-şi păstreze…

- Volkswagen si Ford sunt aproape de semnarea unui acord de parteneriat pentru a dezvolta vehicule autonome si electrice, a anuntat joi directorul general al grupului german, Herbert Diess, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . In martie, Volkswagen a semnat un acord pentru a dezvolta o camioneta cu…

- In martie, Volkswagen a semnat un acord pentru a dezvolta o camioneta cu rivala Ford si a informat ca va continua discutiile privind extinderea aliantei lor pentru a include serviciile de mobilitate si conducere autonoma.Discutiile se desfasoara "foarte bine si sunt aproape finalizate",…

- Grupul auto chinez BAIC vrea sa achizitioneze o participatie de pana la 5% la producatorul auto german Daimler AG, pentru a-si asigura investitia in compania Beijing Benz Automotive, care produce in China vehicule Mercedes-Benz, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul,…

- Producatorul auto Ford Motor a raportat rezultate trimestriale peste asteptari, pe fondul vanzarilor solide de camionete pe piata sa de baza din SUA, si a anuntat ca este mult mai increzator in evolutia castigurilor in acest an, in pofida “mediului volatil”, transmit Automotive News si Reuters, informeaza…

- Ministerul Economiei din Germania intentioneaza sa extinda pana la finalul lui 2020 subventiile pentru noile vehicule electrice, intr-un efort de a impulsiona vanzarile, se arata intr-un document consultat de Reuters. Autoritatile de la Berlin incearca sa stimuleze cererea pentru vehicule…