Volkswagen şi Ford, ALIANȚĂ cum n-a mai fost Parteneriatul, anuntat in timpul Salonului auto de la Detroit, va incepe cu vanzarea de vehicule comerciale si camionete in 2022, dar nu va implica o fuziune sau un schimb de actiuni, au dat asigurari cei doi producatori auto. De asemenea, Volkswagen si Ford au anuntat ca exploreaza o potentiala colaborare in domeniul serviciilor de mobilitate si al vehiculelor electrice si autonome. Directorii celor doua companii au vorbit despre potentialele economii de costuri in urma adancirii aliantei, iar oficialii VW au discutat despre posibilitatea de a-si produce vehiculele la fabricile Ford, in timp… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

