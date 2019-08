Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romania a invins echipa Estoniei cu scorul de 3-1 (25-23, 30-32, 25-19, 25-21), duminica, in Papp Laszlo Sportarena din Budapesta, in Grupa C a Campionatului European de volei feminin. Tricolorele au reusit a doua victorie consecutiva, dupa exact doua ore de joc. …

- Nationala feminina de volei a Romaniei a reusit sambata prima sa victorie la Campionatul European 2019, 3-1 (25-23, 21-25, 26-24, 25-22) cu Ungaria, in Papp Laszlo Sportarena din Budapesta, in Grupa C a competitiei.

- Nationala feminina de volei a Romaniei a reusit sambata prima sa victorie la Campionatul European 2019, 3-1 (25-23, 21-25, 26-24, 25-22) cu Ungaria, in Papp Laszlo Sportarena din Budapesta, in Grupa C a competitiei. Tricolorele s-au impus dupa doua ore si 4 minute, in fata a circa 3.000…

- Selectionata Romaniei a fost surclasata de Finlanda cu scorul de 91-45 (27-12, 26-7, 23-9, 15-17), miercuri, in Grupa F a Campionatului European de baschet feminin Under-20, Divizia B, de la Prishtina (Kosovo).Tricolorele veneau dupa 69-80 cu Turcia si 100-47 cu Kosovo.

- Nationala masculina de volei a Romaniei s-a calificat in finala competitiei Silver League, miercuri, dupa ce a invins formatia Danemarcei cu scorul de 3-0 (25-20, 25-19, 25-23), la Slagelse, in Grupa B. Tricolorii, calificati la turneul final al Campionatului European, au obtinut a cincea victorie din…

- Echipa feminina de volei a Romaniei a invins selectionata Israelului cu scorul de 3-0 (25-14, 25-15, 25-21), sambata, in Sala Polivalenta din Alexandria, in Grupa A a competitiei Silver League. Tricolorele au obtinut victoria dupa o ore si 13 minute. Ariana Pirv, autoare a 14 puncte, a fost cea mai…