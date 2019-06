Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a spus ca are in vedere impunerea de sanctiuni care ar viza gazoductul ruso-german Nord Stream 2 din Rusia spre Europa, avertizand ca Germania ar putea deveni un "ostatic" al Moscovei, relateaza miercuri dpa. "Analizam aceasta problema", a spus Trump la Casa Alba…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca Moscova l-a informat despre retragerea majoritatii personalului rus prezent in Venezuela, in sustinerea regimului lui Nicolas Maduro, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Inca un cadavru a fost gasit in Dunare, dupa accidentul naval…

- Moscova considera ca acordul ar trebui mentinut insa poate fi salvat doar prin efortul tuturor semnatarilor, a informat Putin la o conferinta de presa dupa ce s-a intalnit cu presedintele austriac Alexander van der Bellen.„Rusia nu este o echipa de pompieri, nu putem merge sa salvam totul”,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca s-ar putea intalni cu omologul sau american Donald Trump in marja summitului G20 de la Osaka (Japonia) luna viitoare, informeaza TASS si Reuters. 'Ocazia cea mai apropiata, din cate am inteles eu, ar fi sa ne intalnim cu presedintele Trump in…

- Președintele american Donald Trump a anunțat luni ca intenționeaza sa se întâlneasca cu omologii sai din Rusia și China, Vladimir Putin, respectiv Xi Jinping, la Summitul Grupului natiunilor dezvoltate si emergente (G20) de la Osaka, din perioada 28–29 June 2019, relateaza Mediafax.…

- Rusia va continua sa intervina în alegerile din SUA timp de zeci de ani de acum înainte, a declarat luni secretarul de stat american Mike Pompeo, care a promis ca Washingtonul va contracara eforturile Moscovei, scrie AFP.În condițiile în care diplomația americana a denunțat…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a parasit Vladivostok, vineri, dupa prima sa întâlnire cu Vladimir Putin, care i-a permis sa-si afiseze legaturile cu aliatul istoric al Phenianului, în plin impas diplomatic cu SUA, relateaza Agerpres.Dupa o ceremonie militara, Kim Jong Un…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, va merge joi la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus, Vladimir Putin, au anunțat serviciile sale marti. Va fi prima întâlnire dintre cei doi de la recunoașterea, pe 25 martie, de catre președintele Donald Trump a suveranitații…