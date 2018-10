Vladimir Putin decretează sancţiuni împotriva Ucrainei Presedintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret ce impune restrictii economice Ucrainei ca urmare a 'actiunilor inamicale' la care au recurs autoritatile de la Kiev, referire la sanctiunile impuse Rusiei de catre Ucraina, transmite agentia EFE.



Decretul semnat de Putin stabileste 'masuri economice speciale' impotriva Ucrainei, care ar putea consta in restrangerea vanzarii de resurse energetice si a investitiilor ruse in economia ucraineana, precum si restrangerea importurilor de produse agricole ucrainene, a explicat agentiei Ria Novosti responsabilul Comisiei…

Sursa articol: agerpres.ro

