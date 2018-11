Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, aflat în Singapore pentru a participa la summitul ASEAN, a fost obligat de serviciile de securitate locale sa treaca prin poarta de detectare a metalelor, desi, în general, pentru sefii de stat se organizeaza un punct separat de control.

- Presedintele rus Vladimir Putin, aflat in Singapore pentru a participa la summitul ASEAN (13-15 noiembrie), a fost obligat de serviciile de securitate locale sa treaca prin poarta de detectare a metalelor, desi, in general, pentru sefii de stat se organizeaza un punct separat de control, a relatat…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acceptat invitatia de a vizita Italia, tara care este vazuta ca fiind predispusa sa accepte o detensionare a relatiilor cu Moscova si o ridicare a sanctiunilor UE, scrie...

- Statele Unite si Rusia nu au stabilit momentan detaliile exacte pentru o vizita a presedintelui rus Vladimir Putin la Washington, a declarat purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dimitri Peskov, relateaza agenția Reuters, preluata de Mediafax. Casa Alba a lansat o invitatie formala pentru presedintele…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat despre pericolul reluarii cursei inarmarilor daca Statele Unite se retrag din Tratatul armelor nucleare intremediare (INF) și a amenințat Europa sa nu permita desfașurarea de rachete americane pe teritoriul sau, scrie DW.com. Putin a avertizat SUA impotriva…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, va asista, joi, la manevrele militare Vostok - 2018, cele mai ample exercitii efectuate de armata rusa in ultimii aproape 40 de ani, a anuntat miercuri biroul de presa al Kremlinului, citat de agentia EFE.Conform comunicatului oficial, seful statului rus,…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca suspecții in cazul Skripal se afla in Federația Rusa și ca autoritațile ruse nu au gasit nimic criminal in acțiunile lor, transmite agentia de stat rusa TASS. Potrivit lui Putin, autoritațile ruse sunt conștiente de prezența acestor persoane, dar nu pot…

- Kremlinul nu exclude posibilitatea ca președintele rus Vladimir Putin sa poata purta discuții cu președintele american Donald Trump pe marginea a trei summituri care vor avea loc in 2018, in Singapore, Franța și Argentina. „Totul depinde de reciprocitate”, a declarat vineri secretarul de presa al lui…