Vladimir Malugin, CCO PayU EMEA: Polonia si Cehia au piete de e-commerce mature, Romania mai trebuie sa creasca pe partea de comert transfrontalier

- Doar pe partea de plati online, Black Weekend a generat in sistemul PayU Romania peste 376.289 de tranzactii in valoare de aproximativ 198 milioane de lei, in crestere cu 40% fata de anul trecut. Aproximativ 80% din aceasta suma, respectiv peste 157 de milioane de lei, s-a inregistrat in ziua de…

- Totalul volumelor achitate online pana la ora 9:30 a ajuns la 71,27 de milioane de lei, cu 42% mai mult fața de anul trecut, potrivit PayU Romania.Numarul de tranzacții a fost in intervalul orar 0:00 - 9:30 de 88.997, cu 55% mai mult fața de anul trecut, astfel ca valoarea medie a unui coș…

- Valoarea tranzactiilor online va creste cu 30% de Black Friday in acest an fata de anul 2017, ajungand la peste 243 milioane de lei, conform unei analize de specialitate. Conform estimărilor, 35% din valoarea totală a tranzacţiilor procesate va proveni din plăţile făcute…

- Studiile de piața realizate recent estimeaza ca tranzacțiile de Black Friday vor atinge anul acesta 813 milioane de lei, iar aproape 30% din aceasta suma va reprezenta vânzari online.Valoarea tranzactiilor online va creste cu 30% de Black Friday în acest an fata de anul…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 31,2% in august, la 1,13 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), informeaza AGERPRES…

- Cu peste 19 milioane de locuitori, Romania se afla pe locul 7 in Uniunea Europeana in ceea ce privește populația. Cu toate acestea, cand vine vorba de numarul de likeuri pe pagina oficiala de Facebook, președintele Iohannis se situeaza pe locul 3 dupa cancelarul german Angela Merkel și președintele…