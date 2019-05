Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 6-8 iunie 2019, Alba Iulia va gazdui cea de-a XII-a ediție a Targului de Carte Alba Transilvana, eveniment cultural organizat de Consiliul Județean Alba și de Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba. Ediția din acest an are in program, pentru iubitorii de carte și arte, multe surprize,…

- In perioada 6-7 mai 2019, la Facultatea de Teologie Ortodoxa din Alba Iulia, va avea loc cea de-a XVIII-a ediție a Simpozionului Internațional de Știința, Teologie și Arta. Evenimentul, desfașurat sub genericul „Satul și spiritualitatea rurala – intre tradiție și modernitate”, se inscrie in tematica…

- Albaiulianca Cristina Bica, designer-ul roman care s-a facut remarcata la Festivalul de la Veneția, lanseaza colecția de rochii-unicat a primaverii-SUNRISE GARDEN 2019. Cristina Bica din Alba Iulia, un designer roman care s-a facut remarcata grație ținutelor create cu ocazia celebrului Festival de la…

- Romii din Alba Iulia au avut parte, duminica, de un eveniment pregatit special pentru ei, in cartierul Lumea Noua. In program au fost cuprinse spectacole de muzica și dans, discursuri susținute de reprezentanți ai administrației și lideri ai comunitații rome, premierea unor elevi cu rezultate bune la…