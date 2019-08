Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, vineri, ca va discuta cu președintele UDMR, Kelemen Hunor, pe tema sustinerii Guvernului de catre parlamentarii Uniunii. "O sa discut si cu domnul Kelemen Hunor. Este normal sa discut cu toti liderii politici. Asa este undeva unde intr-adevar vrei sa obtii consens…

- Premierul Viorica Dancila a spus, vineri, ca ar fi trebuit sa fi fost mai atenta cu selectarea ministrilor, apreciind ca in unele domenii "lucrurile puteau sa mearga mult mai bine". "In primul rand, nu as mai crede atat de mult in cuvintele "nu pot", pentru ca au fost cuvintele pe care le-am auzit de…

- Premierul Viorica Dancila a mers joi dimineata la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu presedintele Klaus Iohannis pe tema remanierii Guvernului. Seful statului nu este de acord cu numirea lui Toitus Corlatean - care a umilit diaspora in 2014- in functia de vicepremier. Liderii PSD s-au reunit aseara…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca asteapta o motiune de cenzura impotriva guvernului si a afirmat ca formatiunea sa politica are propuneri care sa fie introduse in textul motiunii, potrivit agerpres.ro.Citește și: Victor Ponta, ofertat de PSD! Ce decizie a luat liderul…

- UDMR nu sustine Guvernul PSD-ALDE, iar aceasta decizie ramane in vigoare, a declarat marti presedintele UDMR, Kelemen Hunor, dupa sedinta grupurilor parlamentare reunite ale partidului. "Saptamana...