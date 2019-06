Stiri pe aceeasi tema

- O petrecere de majorat s-a transformat intr-un coșmar pentru o tanara din Oradea. Aceasta a fost victima unui viol petrecut in baia localului unde avea loc evenimentul, a notat bihon.ro. Personalul locației a fost sesizat de cațiva petrecareți cu privire la faptul ca in toaleta se afla doua persoane…

- Potrivit informațiilor Bihon.ro&Jb, violul ar fi avut loc chiar in timpul majoratului, in baia unei prestigioase sali de evenimente din oraș. Personalul locației a fost sesizat de cațiva petrecareți cu privire la faptul ca in toaleta se afla doua persoane blocate de mai multa vreme. Agresorul…

- Poliția din Irlanda de Nord a anunțat ca i-a eliberat duminica pe cei doi tineri care fusesera reținuți în dosarul morții jurnalistei Lyra McKee, iar acuzațiile împotriva acestora au fost retrase, potrivit Reuters citat de Mediafax.„Doi barbați, în vârsta de 18 și 19…

- UPDATE. Poliția face cercetari in acest caz pentru savarșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, port ilegal de obiecte periculoase și loviri și alte violențe. Barbatul care a fost taiat cu cuțitul va merge astazi la Serviciul de Medicina Legala. UPDATE. Se pare ca barbatul care…

- Poliția Bihor a transmis ca luni, 8 aprilie a.c., cei cinci, cu varste cuprinse intre 18 și 21 de ani, toți din Santandrei, in noaptea de 2 spre 3 aprilie, ar fi intrat prin efracție intr-un imobil in construcție de la Chișirid și ar fi sustras o drujba și o motocoasa, in valoare totala de…

- Un barbat din Carligele, județul Vrancea, caruia i-a fost amputat un picior in urma unui accident de munca, a fost batut și talharit in propria casa de un var de-al mamei sale. Incidentul a avut loc pe 29 ianuarie, cand agresorul, domiciliat in Slobozia Cioraști, s-a dus acasa la victima sa, la ora…

- Fostul procuror-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, s-a prezentat, luni dimineata, la Sectia 18 de politie in cadrul masurii de controlul judiciar dispuse de procurorii de la Sectia de anchetare a magistratilor in dosarul privind repatrierea din Indonezia a fostului director al FNI Nicolae Popa. In acest…